Los colegios murcianos comenzarán el curso de manera presencial, con mascarilla, y sin excursiones ni viajes de estudios

Las consejerías de Salud y Educación han publicado este martes una orden conjunta en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) por la que se establece la actividad educativa presencial en el curso 2021-22 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias. Ambas áreas han editado una guía en la que -dicen- ha primado garantizar la presencialidad -que este pasado curso se retomó de forma escalonada a partir del 29 de abril- en un entorno seguro y saludable, "con la flexibilidad necesaria en función de la situación epidemiológica que se presente".

La actividad educativa se desarrollará en su modalidad presencial en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos en todas las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza no universitaria desde el comienzo del curso 2021-2022, "considerando que dicha presencialidad es garante de la socialización y favorece la interacción personal y directa entre el alumnado, así como entre alumnado y profesorado". En caso de tener que priorizar la asistencia de parte del alumnado, por la evolución de la pandemia, se mantendrá la presencialidad en los niveles y etapas inferiores (hasta los 14 años) así como en la Educación Especial.

Según se establece en la publicación del BORM, las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en cualquier espacio al aire libre en el que por la aglomeración de personas, no resulte posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las mismas, salvo grupos de convivientes. Sin embargo, señala, no será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre o en pabellón deportivo. En Educación Infantil "la mascarilla no será obligatoria aunque sí recomendable de 3 a 5 años, para las entradas y salidas del alumnado y siempre que no estén en el grupo estable".

Evitar excursiones y viajes de estudios

En la guía de la Consejería se recoge también que se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que impliquen la posibilidad de mezclarse con otros grupos de alumnos o centros escolares. En particular, "bajo el principio de cautela y prevención, se evitarán los viajes de estudios, excursiones o similares, mientras dure la crisis sanitaria".

En cuanto a las distancias interpersonales, serán de al menos 1,5 metros cuando se desplacen alumnos o personal por el centro educativo o estén fuera del aula. En Educación Infantil la organización del alumnado se deberá establecer en grupos de convivencia estable, formados por los tutores y el grupo y un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable. En estos grupos "se debe garantizar la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y se evitará la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos". Dentro del grupo no será necesario guardar la distancia interpersonal de forma estricta, permitiendo a sus miembros socializar y jugar entre sí.

En Educación Primaria la organización del alumnado se deberá establecer en grupos de convivencia estable con distanciamiento máximo. Y para el resto de niveles educativos, los centros calcularán la distancia entre puestos escolares y reorganizarán los espacios de forma que el alumnado cuente con una separación de 1,5 metros entre personas, "con posibilidad de flexibilizar esta distancia hasta 1,2 metros".