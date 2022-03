La Marea Blanca saldrá a las calles en Murcia para salvar la Atención Primaria: “Sanitarios y pacientes están agotados”

La crisis sanitaria derivada de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad estructural de la Atención Primaria en la Región de Murcia. "Los profesionales están saturados y agotados, las listas de espera han crecido mucho, los pacientes están desesperados y los presupuestos son escasos e irreales", denuncia Carmen Rico, vicepresidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública en esta comunidad, al explicar los motivos que están detrás de la manifestación que se ha convocado en la ciudad de Murcia para el próximo sábado 12 de marzo, a las doce del mediodía. Una protesta que se ha organizado desde la Marea Blanca junto a las 63 asociaciones firmantes del Manifiesto de Defensa de la Atención Primaria, y que ha recibido el apoyo además de 14 ayuntamientos, 9 sindicatos y una decena de partidos políticos. La marcha -que arrancará desde el Centro de Salud Murcia Centro, en la Plaza Castillejo- estaba prevista para enero pero se pospuso por motivos sanitarios.

Desde el pasado noviembre se han ido calentado motores con concentraciones periódicas en las puertas de algunos centros de salud de la Región. Piden unos centros de salud accesibles, reducir las demoras de las listas, un máximo de 1.250 pacientes por cupo, mejorar la atención a ancianos y pacientes crónicos, además de la atención domiciliaria, reabrir consultorios y ampliar la red de centros de salud y aumentar y estabilizar las plantillas de Atención Primaria.

"No hay previsto ni un solo aumento de contratación, las plantillas están congeladas desde 2019", insiste Rico al tiempo que se pregunta cómo espera la Consejería de Salud reducir las listas de espera en los centros de salud a menos de cinco días, tal y como anunció recientemente, sin incrementar el número de profesionales.

Según datos recogidos por la Marea Blanca de la Región de Murcia, los presupuestos para Atención Primaria en 2022 contemplan 25,6 millones menos que el gasto real consolidado en 2019 pero la población a atender en la Región ha crecido en casi 25.000 personas y no hay partidas para incrementar las plantillas de los centros de salud, por lo que la ratio media por profesional de diciembre de 2020, con un médico de familia por cada 1.451 habitantes (el 46,8 por ciento con más de 1.500) y un enfermero por cada 1.733, empeorará aún más a finales de 2022.

"Ha habido momentos durante la sexta ola en los que la espera para ser atendido en un centro de salud ha sido de 10 días, o que no ha habido cita, y hay además muchas desigualdades por zonas", señala la vicepresidenta de Usuarios. La media de inversión pública en salud prevista por habitante en la Región de Murcia es de 1.433 euros, muy lejos de la media nacional de 1.679 euros; solo supera en este indicador a las comunidades de Madrid y Andalucía, ocupando el puesto número 15 del total de comunidades autónomas.

Del lado de los pacientes, continúa Carmen Rico, las demoras en las listas de espera generan una gran insatisfacción "y repercute en la agresividad hacia los profesionales sanitarios, a pesar de que no son ellos sino las administraciones los responsables de esta situación". Como Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública les llegan "muchas quejas, pero deberían llegarnos más tal y como está la Atención Primaria, parece a veces que la ciudadanía esté anestesiada; espero que haya movilización el sábado, la verdad es que deberían llenarse las calles".

María Dolores Nicolás es portadora de una enfermedad rara, miastenia gravis (un trastorno de la unión neuromuscular). "Todo esto no es nuevo, aunque sí que ha empeorado con la COVID, porque ha habido momentos de bloqueo total en que ni siquiera se podía acceder a las citas presenciales, telemáticas o telefónicas y en esos casos tengo que depender de urgencias porque no puedo permitir que ningún tipo de infección avance". Al estar diagnosticada, relata, "no he tenido ningún problema para realizar mis visitas en el hospital con el neurólogo pero como en Atención Primaria no se puede especificar qué problema tienes para pedir cita ha sido mucho más difícil superar ese filtro".

Una década de recortes

Soledad Guillén, vicepresidenta del sindicato médico CESM, apunta a que hace ya una década que "arrastramos recortes; nuestra principal reivindicación es la falta que tenemos de recursos humanos, tienen que aumentarse las plazas de sanitarios especialistas". Además, "hay que sumar a las carencias que ya hay las jubilaciones que están por llegar, que son muchas".

La Atención Primaria -según datos recabados por Usuarios de la Sanidad Pública- necesita incorporar 330 enfermeras, 139 médicos de familia,12 pediatras, 85 auxiliares administrativos y 71 trabajadores sociales, lo que supondría una inversión por valor de 38 millones de euros. Y la propuesta que hacen junto a los profesionales sanitarios -"considerando la dificultad que puede presentar realizar esta inversión"- es aumentar el presupuesto destinado a personal de Atención Primaria en un 1 por ciento sobre el total del presupuesto actual en personal del sistema sanitario -14 millones de euros-, con un incremento en la plantilla de los equipos de Atención Primaria de 85 enfermeros/as, 85 médicos de Familia, 8 pediatras, 30 trabajadores sociales y 40 auxiliares administrativos.

Los únicos sin nuevas plazas

Desde la Consejería de Salud del Ejecutivo regional se escudan en que estas movilizaciones de profesionales no son exclusivas en la Región porque toda España "tiene un déficit de especialidades médicas; es un problema en todo el territorio nacional que hay abordar cuanto antes para mejorar la atención de los pacientes, y así se lo hemos exigido al Ministerio de Sanidad, a fin de que se acrediten más plazas de medicina de familia". Aseguran, además, que la plantilla de Primaria es cerca de un 20 por ciento mayor que en marzo de 2020 y que la Región incluye en sus presupuestos 318 millones para 2022 destinados a fortalecer la Atención Primaria. "En la Oferta Pública de Empleo de 2021 hay 74 nuevas plazas: 50 de Medicina de Familia, 13 de pediatría y 11 de urgencias".

Sin embargo, Soledad Guillén explica que "no ha habido aumento de médicos por el motivo de que no hay para contratar en bolsa de trabajo y cuando hablan de un aumento del 20% de profesionales hablan del resto de categorías".

De hecho, señala la vicepresidenta del CESM "no hay médicos porque faltan plazas MIR y es la Comunidad Autónoma quien las convoca, no es responsabilidad del Gobierno central; este año no solo no han aumentado, sino que han disminuido, y es en la única comunidad que ha pasado". En cuanto a las 50 plazas para la próxima oposición, son para los médicos que ya hay, para fijar su situación y que dejen de ser interinos, "pero no tienen nada que ver con la carencia de médicos".

Hablan los sanitarios

"Las movilizaciones son para intentar que las autoridades, políticos y gestores, se pongan manos a la obra para potenciar y fortalecer la Atención Primaria, porque además esto redundará en una mejor salud para la población", cuenta al otro lado del teléfono María García García, médica de Familia en uno de los centros de salud de Lorca. "Necesitamos más recursos -insiste-, echo mucho de menos tener tiempo para atender debidamente a mis pacientes, con una persona citada cada cinco u ocho minutos no se puede trabajar bien". La pandemia lo ha empeorado y desenmascarado todo: "Ha sido un caos y desmoraliza mucho".

Aunque en enfermería los retrasos en las consultas son "un poco menores", también en este sector se han visto afectados por las funciones que han tenido que ir asumiendo durante la pandemia. Lo cuenta Juan Robles Leal, vicepresidente de la Sociedad de Atención Primaria Seapremur. "Hemos tenido que dejar un poco de lado las actividades que caracterizan principalmente a la Atención Primaria, y que suponen trabajar con los pacientes en la prevención de la enfermedad". Además, han visto que en los presupuestos de este año la inversión "ha bajado y que no se contempla ningún aumento de plantilla", por eso van a unirse a la manifestación. El vicepresidente de Seapremur confía en que haya bastante participación porque "este en realidad es un movimiento que surge de los usuarios y creo que estamos todos ya cansados de esta forma de trabajar".