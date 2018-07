Las fiestas de un municipio de Murcia discriminan a los bebés no bautizados

El municipio de Lorquí celebrará sus fiestas patronales de Santiago Apóstol entre los días 7 y 25 de julio. Una de las actividades programadas ha generado polémica entre algunos de sus vecinos: se trata de un 'pesado de niños' en el que todos los padres y madres con bebés nacidos entre el 1 de enero de 2017 y el 25 de julio de 2018 podrán llevar a sus hijos para que sean pesados. A cambio, recibirán su peso en melocotones en conserva. La particularidad de este evento es que, según el programa de las fiestas, todos los niños que participen deberán estar bautizados. La organización de evento corre a cargo de la Asociación Cultural Caballeros de Santiago.

Programa de las fiestas de Lorquí de 2018

El programa de las fiestas incluye, en sus primeras páginas, textos de presentación de las actividades firmados por la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver; la consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola; y del alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández.

“Tengo un bebé de siete meses y no está bautizado”

"Quiero participar con mi hijo en esa actividad y no puedo hacerlo porque no está bautizado", comenta Marisa Fernández a este periódico. Ha sido madre recientemente, lleva viviendo en Lorquí desde hace dos años y no da crédito al hecho de que "estar bautizado o no" sea un requisito para algo en el año 2018. "Me parece indignante que en la actualidad, y más con un ayuntamiento socialista, se discrimine a los niños por razones religiosas en un acto de las fiestas", lamenta Fernández.

Tanto Marisa como su bebé de siete meses y su pareja están empadronados en Lorquí y nunca pensaron que por cuestiones de religión podrían verse apartados de alguna celebración de la localidad: "Es un pueblo genial, maravilloso, pero deberían revisar las bases para que todos los niños del municipio tuvieran la oportunidad de participar. Ojalá este requerimiento no esté puesto para apartar a la población inmigrante del pueblo".

"Es un acto religioso que organiza la asociación y no el Ayuntamiento"

El alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, afirma a eldiario.es que esta actividad en concreto se lleva haciendo desde hace varios años, "por lo menos doce". Asimismo, el primer edil indica que "en todo ese tiempo siempre son las mismas personas las que critican".

Hernández quiere dejar claro que esta actividad es un "acto religioso que organiza la Asociación Caballeros de Santiago y no el Ayuntamiento. Nosotros colaboramos con todos los festejos que hay y que las asociaciones nos proponen".

Sin embargo, al ser preguntado sobre el requisito de 'estar bautizado' para participar en esa actividad, el alcalde señala que "si hay algún padre que tenga interés en que su hijo no bautizado sea pesado no habría ningún problema. Sólo tendría que llamar a la Asociación y ellos le darían su consentimiento".