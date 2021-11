Cigudosa anuncia la creación del Navarra Cybersecurity Center para dar soporte a ciudadanía y empresas en ciberseguridad

Anuncia también colaboración con la UPNA para formar a personal específico en esta materia

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Cruz Cigudosa, ha anunciado este viernes la creación del Navarra Cybersecurity Center, una herramienta que dará "soporte a la ciudadanía y las empresas en materia de ciberseguridad".

El anuncio ha tenido lugar en el primer Foro & Developers Challenge Navarra de Seguridad Digital, organizado por el Clúster TIC ATANA con el patrocinio de Laboral Kutxa, el apoyo institucional de INCIBE, y la colaboración de Veridas. Según informa en nota de prensa la Asociación de Empresas Navarras de TIC (ATANA), el consejero ha inaugurado este foro asegurando que "abordar la ciberseguridad es uno de los retos más relevantes a los que nos enfrentamos como sociedad", por lo que se hace necesario "diseñar herramientas de ciberseguridad específicas".

De esta forma, insistía en "fomentar la transferencia de conocimiento entre empresas e instituciones", ya que "en ciberseguridad es imprescindible avanzar en conjunto, es imposible hacerlo solos". Según se recoge en nota de prensa, Cigudosa ha anunciado también la colaboración con la UPNA para formar a personal específico en esta materia.

El foro, organizado en la sede de la CEN "ante la necesidad de sensibilizar a las pymes y micropymes navarras de la importancia de contar con herramientas y personal cualificado en ciberseguridad", también ha contado con la intervención del Presidente de la Confederación Empresarial de Navarra (CEN), Juan Miguel Sucunza, y del Presidente de ATANA,, y Miguel Ángel Latasa.

El CISO & Operations Director en Veridas, Gorka Sánchez, ha advertido de que el número de estafas denunciadas ha crecido un 40% con respecto al año anterior, "ya que cada vez se interactúa más digitalmente y este es el foco de los delincuentes". Por eso el mercado "demanda soluciones de ciberseguridad que resuelvan estos problemas"."A las empresas les interesa la seguridad, pero que sea cómoda de usar y a un costo razonable", ha señalado.

También ha intervenido el representante del Departamento de Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el ente público nacional que trabaja para la ciberseguridad y la confianza digital de ciudadanos y empresas, Luis Hidalgo.

Tras exponer las diferentes herramientas que ofrecen a la ciudadanía en materia de ciberseguridad, ha apuntado que "durante la pandemia no han notado un incremento significativo del número de ciberdelitos", pero sí que "los ciberdelincuentes han utilizado la COVID para estafar", a lo que se ha unido el teletrabajo, para lo que muchas empresas "no estaban preparadas".

Y ha concluido su ponencia con una contundente petición: "Por favor, cuiden su salud corporal, pero cuiden también su salud digital".

El abogado y consultor jurídico en Larraby, José Mari Silva, ha hablado sobre el secreto empresarial y las medidas técnicas y legales que se pueden adoptar para protegerlo. "El secreto empresarial no es algo abstracto. Es cualquier tipo de soporte que cumpla estas tres condiciones: que sea valioso, secreto y al que se le puedan aplicar medidas racionales", ha subrayado. En este sentido, ha recalcado que "si no te has preocupado por proteger debidamente el secreto empresarial, luego va a ser complicado reclamar judicialmente".

Por su parte, el consultor de negocio Gran Empresa en Euskaltel, Joaquín Glaría, ha destacado que "el secuestro digital impacta de manera asombrosa en el resultado de las compañías y es algo que puede desestabilizarlas y acabar con ellas". "El riesgo cero no existe. Nuestra empresa va a ser atacada en algún momento y cuando llegue ese momento hay que estar preparado", ha añadido.

Tras una pausa café-networking, el Offensive driven defense Director en Tarlogic, José Antonio Lancharro, ha apuntado que "la mayor preocupación de los Responsables de Seguridad de la Información es actualmente el ransomware", una extorsión que se realiza a través de un malware que se introduce en los equipos de las empresas.

A continuación ha intervenido el CEO de DISCOM, Teo Murguía, quien ha desvelado que "el 80% de los ataques son internos. "Tenemos al enemigo en casa. El paradigma es considerar a cualquier usuario que se conecte a la red como potencialmente peligroso; es el concepto de Zero Trust Security-Confianza Cero en seguridad", ha indicado.

La jornada ha continuado con la ponencia del CEO de Turing Tech Solutions, Adrián Gorostizu, quien ha sentenciado que "el mail habría que abolirlo" y que "más de la mitad del email es SPAM". Además, ha insistido en que es imprescindible concienciar a la gente, ya que "si no todos los esfuerzos que hagamos en sistemas de ciberseguridad no servirán para nada".

El responsable de Seguridad de la Información de Laboral Kutxa, Andoni Valverde, ha alertado de que la ciberseguridad "no solo afecta a las grandes empresas, sino también a las medianas y pequeñas", "por lo que es necesario que tomen conciencia de la inversión que tienen que realizar en esta materia".

El último ponente en intervenir ha sido el representante de la Brigada Jefe de Equipo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia Civil en Navarra, José Antonio Cruceira, quien ha advertido de que "ya no es cuestión de si nos va a tocar o no, sino de cuándo nos va tocar". Ha destacado, además, que "el ciberdelito es el delito silencioso porque no general alarma social, pero es mucho más habitual de lo que creemos". Ha subrayado, además, que Navarra tiene "una potente industria y por eso se ve muy afectada".

ENTREGA DE PREMIOS 1er CHALLENGE CTF DE CIBERSEGURIDAD

Paralelamente y de manera simultánea a este foro, ha tenido lugar en otra sala de la CEN el 1 er Challenge CTF de Ciberseguridad, una competición que ha desafiado a sus participantes a resolver una serie de retos técnicos relacionados con el mundo de la ciberseguridad y la informática.

En él han participado 9 personas de manera individual y ha sido Daniel Díez, Security Engineer en Packlink quien se ha proclamado ganador del challenge y ha recibido el 1 er trofeo NASEC- Veridas CTF y un premio en metálico de 1.000 euros de la mano de Iván Gulina, de la empresa Veridas, y Pello Bayona, de Laboral Kutxa, entidad patrocinadora del evento.