"El conflicto en Podemos no es bueno, lo mejor es que todos los procesos sean democráticos y transparentes"

José Manuel Fernández se presenta a las primarias de Podemos Santander que comienzan este viernes y de las que saldrá el candidato o candidata que concurrirá al proceso interno para elegir cabeza de lista de la confluencia de izquierdas. Bajo la candidatura 'Santander Avanza', integrada por Mercedes Boix, Kevin Botejara, Josefa Fernández y Jairo Fernández, defiende que "el conflicto no es bueno" y que "lo mejor es que todos los procesos sean democráticos y transparentes", tras haberse mostrado muy crítico con la recogida de avales en estas primarias. No obstante, cree que frente al desencanto, la confluencia "hará volver la ilusión inicial". "A partir de la unidad podremos unir el voto y hacer frente a los 40 años de gobierno de la derecha que ha habido en el Ayuntamiento", sostiene el candidato.

¿Cuáles son los pilares de su candidatura?

En la candidatura que encabezo queremos un proyecto de ciudad nuevo, que no esté basado en la especulación y el urbanismo que han traído consigo la anulación del Plan General de Ordenación Urbana, que se basaba simplemente en construir sin mirar si era necesario. Queremos un urbanismo sostenible en el que primen los vecinos y en el que no haya casos como el de El Pilón o Prado San Roque, y que prime también el ecologismo que quiere preservar las zonas de la ciudad, como pasó con la Senda Costera o el Parque Litoral, el Parque de La Marga o las escolleras de La Magdalena. Además, también queremos desarrollar partidas presupuestarias que no se han desarrollado, ya que la mayoría de los años no se ejecutan, y que se dedican a los servicios sociales, así como desarrollar las competencias en materia de sanidad.

De este proceso saldrá el candidato o candidata que pugnará por ser cabeza de lista de la confluencia. ¿Qué importancia tiene para Santander que las fuerzas de izquierdas hayan alcanzado este acuerdo para concurrir juntas?

Visto como está el panorama, se supone que a partir de la unidad podremos unir el voto y hacer frente a los 40 años de gobierno de la derecha que ha habido en el Ayuntamiento. Compartimos casi la mayoría de las ideas programáticas y es interesante que se sume la mayor parte de gente posible porque esa es la forma de conseguir el objetivo del cambio.

He visto en Twitter que estaba muy activo durante la recogida de avales, pidiendo al resto de candidatos transparencia e incluso compartiendo una publicación del diputado José Ramón Blanco en la que hablaba de un posible "tongo electoral". ¿Qué ha pasado exactamente?

Conseguí alguno más de los avales que pedían 40 horas antes de que se cerrara el plazo. Entonces puse un tuit de agradecimiento a la gente que me había votado y a partir de ese momento me empezaron a descontar hasta 15 avales, que los puedes consultar a través de un programa. Tuve que mandar dos correos al Comité de Garantías Estatal y, de repente, al día siguiente me desperté con los 15 otra vez. Ahora creo que las inscritas necesitan saber qué resultado ha habido y no se está dando como yo creo que se debería de dar, ni los de los cabezas de lista, ni los de las cuatro personas que habían solicitado aval individual. Creo que eso debe ser público y no sé si se va a hacer por parte de la dirección.

Estas primarias se enmarcan en el conflicto interno que vive Podemos Cantabria, con su grupo parlamentario roto, con las primarias paralizadas por un juzgado, con denuncias de acoso y con reproches cruzados entre unos dirigentes y otros. ¿A qué achaca que se haya llegado a esto?

Yo pertenezco a la candidatura de Rosana Alonso, con lo cual lo que yo te pueda decir va a ser muy parecido a la opinión que tiene mi candidatura. Lo normal serían unas primarias abiertas, que se consiguiera establecer el orden de lista tal y como los inscritos y las inscritas voten, al igual que pasó cuando se eligió la Secretaría General de Cantabria. A partir de ahí, nuestra postura es que sea transparente y participativo.

¿Cree que esta situación puede provocar desencanto y desmovilización en Santander con Podemos de personas que podrían ser cercanas al partido o identificarse con él?

Me imagino que sí pueda generar descontento, pero también la confluencia creará esa expectativa de volver a la ilusión inicial de cuando se constituyó Podemos. El conflicto no es bueno y creo que lo mejor es que todos los procesos sean democráticos y transparentes.

¿Que solo hayan sido dos personas quienes han conseguido los avales puede ser un síntoma de este desencanto?

No, bueno, hay uno de los candidatos que también ha publicado sus avales y se ha quedado muy cerca de conseguirlos. Con lo cual, el proceso participativo no es lo mismo en unas primarias, que es algo interno y en las que no necesitas una movilización tan grande como en unas elecciones. ¿Descontento? Me imagino que a nivel general, pero no solo en Podemos. Cuando se llama a la ciudadanía a votar cada vez hay más episodios de abstención y ese es un problema global, más allá de los que tenga cada partido.

¿Podemos Santander saldrá bien parado de este proceso?

Yo espero que se hagan las cosas bien y, normalmente, un proceso de primarias lo que intenta es fortalecer las organizaciones. Luego no sé cómo se dará, pero en principio debería de ser así.