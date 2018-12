La oposición censura la "negligencia" del PP en la contratación de parados en Santander

La oposición municipal en Santander ha reaccionado de forma unánime y ha censurado la "negligencia" del equipo de Gobierno del PP que dirige Gema Igual tras conocer que e l Ayuntamiento de la capital es el único de Cantabria que todavía no ha ejecutado el programa de ayudas puesto en marcha por el Gobierno autonómico para subvencionar a las administraciones locales la contratación de personas en situación de desempleo.

Esta decisión, adelantada en exclusiva por eldiario.es, supone que los santanderinos ya no podrán beneficiarse en su integridad de la subvención concedida el pasado mes de abril por la Consejería de Economía, que asciende a 2,2 millones de euros y que permitiría dar trabajo a aproximadamente 150 personas, y está muy cerca de perder totalmente esta cuantía económica por segunda ocasión consecutiva.

Para el portavoz del Grupo Municipal Regionalista, José María Fuentes-Pila, "este nuevo escándalo confirma que el equipo de Gobierno es hoy un problema para los santanderinos". "En lugar de crear puestos de trabajo, el PP de Santander los destruye", ha resumido el líder del PRC en la ciudad.

A su juicio, es "lamentable" que 131 personas no hayan podido tener un trabajo durante seis meses "por culpa de una alcaldesa y unos concejales que han demostrado sobradamente que no saben hacer su labor" y alrededor de 150 parados más ·estén a punto de perder la oportunidad d tenerlo".

En este sentido, Fuentes-Pila ha considerado que esta legislatura es "la peor que se recuerda" en Santander: "No les vale con tirar millones de euros a la basura con proyectos concebidos en contra de toda la ciudad, como el Metro-TUS, es que además son incapaces de tramitar una orden de ayudas que viene directamente del Gobierno de Cantabria", ha lamentado.

De perderse la ayuda, el portavoz regionalista cree que es "motivo de dimisión" de la concejal responsable, la edil de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial y vicepresidenta y consejera delegada de Santurban, Ana González Pescador. De hecho, el representante del PRC ha sostenido que "debía estar ya en su casa desde que se confirmó que el Ayuntamiento de todos los santanderinos contrató trabajadores en fraude de ley".

"Incapacidad manifiesta"

En la misma línea se ha pronunciado el concejal de Izquierda Unida en Santander, Miguel Saro, para el que este nuevo problema en materia de contratación "pone de manifiesto la incapacidad del Ayuntamiento de Santander para gestionar recursos públicos y deja claro cuáles son sus objetivos en materia de empleo".

"Cientos de familias no van a tener ningún tipo de ingreso por la falta de planificación en un área tan importante como el desempleo de larga duración, y es por su completa cerrazón a seguir utilizando Santurban para la contratación de parados con el programa de Corporaciones Locales, lo que está impidiendo en la práctica la contratación de estas personas", ha subrayado Saro.

Fin de ciclo en la ciudad

Por su parte, Santander Sí Puede (SSP) ha vuelto a mostrar su "absoluto desconcierto" ante lo que califican de "nueva dejadez, intencionada o no", del equipo de Gobierno de la ciudad y ha recalcado que "el cambio de ciclo en la ciudad está claro, pero el PP tendría que marcharse con más de dignidad y no haciendo daño a los vecinos".

"No solo tenemos que pasar por la sanción de la Inspección de Trabajo por las prácticas irregulares que acumulaba Santurban, o por la pérdida del fondo de Garantía Juvenil, con casi 40 jóvenes que no han podido ser contratados. Además, seguimos sin emplear a quien más lo necesita por no saber resolver un problema de fondo que ha mantenido este Consistorio durante años: la contratación irregular de trabajadores por medio del programa de Corporaciones Locales", ha señalado Susana Ruiz, portavoz del Comité Ciudadano.

En este caso, al partido municipalista le parece "especialmente sangrante" la posible pérdida de esta ayuda económica, ya que es recurrente. "El Ayuntamiento ya perdió la pasada subvención y se quedaron sin poder acceder a esos puestos de trabajo 131 personas, a las que tendremos que sumar las que no podrán ser contratadas estos meses. Una situación que debería hacer tambalear al equipo de Gobierno de Gema Igual, sino fuera porque ya está dando sus últimos estertores", según Ruiz.

"La gente no se merece esto. Por muy agotadas que estén sus políticas, por muy de mudanza que se encuentren, deberían irse con un poco más de dignidad. Abandonar una ciudad es abandonar a sus habitantes. Centrar el fin de la legislatura en las obras y no en las personas da buena cuenta de quienes nos han estado gobernado estos 40 años”, ha concluido la representante de SSP.

"Un síntoma de la incompetencia del PP"

También se ha manifestado al respecto Podemos Santander, que pese a no contar actualmente con representación en el Consistorio, ha criticado la "irresponsabilidad" del Ayuntamiento al ser el único municipio de la comunidad autónoma que aún no ha ejecutado el programa de ayudas impulsado por el Ejecutivo regional para la contratación de personas en situación de desempleo.

Esta información, adelantada por eldiario.es, supone para la formación morada "un síntoma más de la incompetencia del equipo de Gobierno del Partido Popular a la hora de gobernar un municipio donde el 15,54% de sus habitantes se encuentra en desempleo; 11.636 personas que otra vez vuelven a ser las más perjudicadas por la ineficacia y la desidia".

Para Alegría, "lo que debe hacer el Consistorio que preside Gema Igual es resolver el problema y buscar las vías adecuadas y legales para que decenas de personas no pierdan una oportunidad que podría ser significativa para que en un futuro puedan labrarse un futuro digno".