El fantasma de Vox protagoniza el cierre de la campaña en Euskadi, donde la ultraderecha sólo cosechó 28.000 votos

Vox apenas logró 28.062 votos en Euskadi el 28 de abril, el 2,21% del total. Quedó muy lejos de obtener representación. Ahora, de cara a la repetición electoral del 10 de noviembre, sus candidatos son unos completos desconocidos, salvo la ex del PP Nerea Alzola. Sin embargo, la formación de ultaderecha ha copado buena parte de la actualidad en esta campaña electoral por bravuconadas propias -como pretender ilegalizar al PNV o vetar a medios de comunicación- y por el protagonismo que le han dado los demás. Incluso en precampaña, durante la única visita de Santiago Abascal a la que llama su "patria chica", las protestas en los exteriores del mitin de Vox permitieron a Javier Ortega Smith tener minutos de televisión mientras abroncaba a un mando de la Ertzaintza por su supuesta tibieza.

El PNV, tras los encontronazos de Aitor Esteban con Iván Espinosa de los Monteros o con el propio Ortega Smith, tenía claro que había que hablar de Vox para denunciarlo y para no blanquearlo. "Vamos a ver, yo estoy muy preocupado con esto y me preocupa la falta de reacción del resto de los partidos. Pueden pensar que a estos no los vamos a nombrar porque así van a tener más votos. Pues no. Si usted no dice nada, si usted no hace nada, si usted calla ante sus provocaciones, ante su chulería, lo que está haciendo es darlo por legítimo, explicaba el propio Esteban en la entrevista con este periódico, en la que sugería que "seguramente en Alemania quien estaría ilegalizado sería Vox". El partido ha llegado a promocionar en redes sociales algunos de estos mensajes y el choque con Espinosa de los Monteros y hasta el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha criticado duramente a la formación de Abascal. La gota que ha colmado el vaso ha sido la resolución de la Asamblea de Madrid apoyada por PP y Ciudadanos.

"El riesgo de Vox es mayor porque en la antesala del 28 de abril sólo suponíamos lo que podría pasar. Ahora sabemos cuál es el grado de coalición al que llegan en el PP con Vox", analizó también la ministra-portavoz y candidata del PSE-EE por Álava, Isabel Celaá, quien ha venido advirtiendo en la campaña que votar al PP es sinónimo de hacerlo a Vox aunque no considera que su partido sea responsable de la repetición electoral que puede hacer crece el voto más extremo. "PP, Ciudadanos y Vox sacaron la magnífica cifra de cero diputados y diputadas entre los tres", ha remarcado desde EH Bildu Oskar Matute.

En un mitin en Bilbao, su única visita Euskadi, Pablo Iglesias fue contundente: "O estamos en el próximo Gobierno, o nadie va a poder evitar un proceso de recentralización que ponga en cuestión la autonomía vasca y la catalana". Elkarrekin Podemos alerta no sólo de la suma de las derechas sino de que el PSOE parece decantarse por el PP o Ciudadanos como socios tras el fallido intento del verano. La coalición ha pedido el voto incluso a simpatizantes de PNV, EH Bildu o del sindicato ELA para fortalecer ese espacio político.

Significativamente, PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos, EH Bildu y PP se han referido de manera clara a Vox en sus últimos mítines. El PNV los ha llamado "fachas", los socialistas "fascistas del siglo XXI", Elkarrekin Podemos y EH Bildu "fascistas" a secas y el PP -sin citarlos- han criticado que recorte la sanidad a los inmigrantes.

La "segunda oportunidad" del PP

La campaña del PP la presentó Alfonso Alonso desde el inicio como una "segunda oportunidad". En abril, los 'populares' perdieron toda su representación y ahora las encuestas más favorables apuntan que podrían alcanzar incluso dos escaños, uno por Álava y otro por Bizkaia. No ha sido una campaña sencilla. Pablo Casado candidató a Beatriz Fanjul, Marimar Blanco e Íñigo Arcauz contra el criterio del partido en Euskadi. En el caso de Arcauz, además, a pesar de que se advirtió de que no era un nombramiento "ético" y ahora se ha conocido que un juzgado le ha ordenado pagar más de 5.000 euros que adeudaba a su comunidad de vecinos.

En Álava pelean con EH Bildu. Iñaki Ruiz de Pinedo le arrebató el escaño a todo un Javier Maroto por unos 400 votos. "Las expectativas son buenas", ha dicho Ruiz de Pinedo sobre sus posibilidades contra Blanco y contra Elkarrekin Podemos, que podría ver en riesgo su silla en esta ocasión. En Bizkaia el último escaño está más disputado. En abril cayó del lado de la coalición morada, pero el PNV confía en crecer a su costa e incluso el PSE-EE podría tener alguna opción, además de Fanjul.

Más lejos parecen las opciones de Más País, el proyecto de Íñigo Errejón con Txema Urkijo al frente en Euskadi, al que han visitado desde Maixabel Lasa -su compañera en la Dirección de Víctimas durante tantos años- hasta Manuela Carmena -que lo fichó siendo alcaldesa de Madrid-. En su entrevista con este periódico, Urkijo sugirió que el camino no se acaba con las generales y que podrían presentarse también a las autonómicas del año que viene.

¿Y Ciudadanos? El partido naranja tiene malas perspectivas. Incluso peores que las de Vox. Y el protagonismo se lo ha dado un ex, Javier Gómez, quien abandonó el partido tras haber sido reconvenido por intentar un acercamiento con el PP en busca de un acuerdo al estilo de Navarra Suma. Gómez participó en un acto con Fanjul a pesar de que prometió no hacer campaña para el PP tras su salida de Ciudadanos.

El cierre de campaña, partido a partido

PNV: "Ellos, los fachas, no nos van a achantar"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha sido uno de los protagonistas del cierre del PNV, en Bilbao. "Recortan nuestras competencias, incumplen el Estatuto, atacan el Concierto, han aplicado el artículo 155 y dan el visto bueno a la ilegalización de partidos. Euskadi sabe que el PNV tiene que ser más fuerte que nunca, también en Madrid, también en el Congreso de los Diputados y el Senado, porque la primera línea de defensa de Euskadi está en Madrid", ha solemnizado Urkullu. Más irónico y afilado ha sido Andoni Ortuzar, quien ha pedido un "monumento a la incompetencia" para el PSOE y Podemos por la repetición electoral que alimenta las expectativas de Vox. "Ellos, los fachas, proponiendo la ilegalización de un partido con 125 años de historia democrática: la mejor demostración de la locura en la que está la política española", ha protestado el presidente del EBB. Y ha zanjado: "No nos van a achantar y no van a poder con nosotros. A este partido solo le sacará de circulación la ciudadanía vasca si algún día nos quita su apoyo. Mientras vascos y vascas nos apoyen, al PNV no hay quien lo pare". Ortuzar, en el momento álgido de su intervención, socarrón como siempre, ha sacado un 'playmobil' gigante vestido de guardiacivil y lo ha llamado "Jagoba el ilegalizador", aunque "del Ebro para abajo" su nombre cambiaría a "Santi". También tenía una cabra de la legión de tamaño XL.

📡 @andoniortuzar: "Aquí hay una alternativa poderosa, seria, fiable y con fundamento frente al quinteto de Madrid. Aquí, votar al PNV es un seguro de vida política tranquila, seria, fiable, con estabilidad, con las cosas de casa bien guardadas". #HemenEAJPNV#10Npic.twitter.com/TCEPTMqUuw — EAJ-PNV (@eajpnv) November 8, 2019

PSE-EE: Contra los "fascistas del siglo XXI"

El lehendakari y candidato del PSE-EE por Bizkaia, Patxi López, ha emulado al literato Émil Zola y entonado un "Yo acuso" dirigido hacia el PP y Ciudadanos por su seguidismo hacia las iniciativas de Vox, los "fascistas del siglo XXI". "Yo acuso solemnemente a PP y Ciudadanos de aliarse con la ultraderecha y ser la auténtica vergüenza de la democracia de nuestro país y tenemos que pararlos", ha proclamado López, informa Efe. Y ha marcado como objetivo de los socialistas que "en Euskadi, ese 'trifachito' no vuelva a sacar ni un sólo escaño". "La papeleta socialista es la verdadera garantía en estas elecciones para tener un Gobierno de progreso que defienda la convivencia y los derechos alcanzados, como el sistema público de pensiones, y abordar los retos de futuro como el demográfico o la emergencia climática. Sólo el Gobierno socialista es el único que va a ofrecer garantías a todos. También a quienes se sientan nacionalistas. También a quienes desde la izquierda se sientan incómodos. También a esos miles de vascos que todavía a esta hora no saben si van a votar", ha analizado la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia.

🌹 @patxilopez: Esta campaña ha sido la de todos contra el PSOE y Pedro Sánchez porque los socialistas somos los únicos que tenemos un programa para este país. #VotaConElCorazón#VotaPSOE#AhoraSípic.twitter.com/eUd1hpWCUb — PSE-EE BIZKAIA (@PSEBizkaia) November 8, 2019

EH Bildu: "Hay que salir del Estado español"

"Vamos a Madrid para que nos devuelvan a los nuestros de una vez por todas y traerlos a casa" y para "impulsar políticas sociales". "Si queremos vivir en sociedades justas y democráticas hay que salir del Estado español y construir nuestras propias repúblicas", ha afirmado Arnaldo Otegi en Pamplona, donde EH Bildu ha clausurado la campaña. "Les decimos a los fascistas que no pasarán y si pasan volveremos a estar aquí", ha resaltado Otegi. "Ganaron una guerra, ganaron la Transición y quieren ganar el relato, pero no se los vamos a permitir", ha concluido.

🗣 @ArnaldoOtegi: «Nuestra vocación no es estar en Madrid. Vamos a Madrid a generar condiciones para que no tengamos que volver a ir».



🗳 Guk sigla bati baino, egitasmo politiko bati eskatzen diogu botoa. Frankismoaren oinordekotzarekin hausteko botoa da gurea.



✅ #Baietz#10Npic.twitter.com/LNbcmRyz74 — EH Bildu (@ehbildu) November 8, 2019

Elkarrekin Podemos: "Cerrarle el paso a los fascistas"

La coalición de Podemos e IU ha cerrado campaña en Barakaldo en un mitin con varios oradores. En líder de Podemos, Lander Martínez, ha criticado la "irresponsabilidad" de Pedro Sánchez por "haber forzado unas nuevas elecciones" que pueden colocar a Vox como tercera fuerza en el Congreso. Por parte de IU, Isabel Salud ha defendido una "república plurinacional" y con acento verde y feminista. Elkarrekin Podemos se siente "el único válido para frenar la involución del Estado" y para "cerrarle el paso a los fascistas, a los intolerantes, a los racistas, a los machistas y a los recentralizadores", en palabras de Martínez. "No os vamos a defraudar", ha prometido, por su parte, el candidato Roberto Uriarte, que ha dicho sentirse orgulloso de la organización.

"Euskadi no puede permitirse un gobierno de malas políticas, el gobierno de un Sánchez derechizado, que pide ilegalizar referéndums y cerrar páginas web sin orden judicial; que no ve riqueza en la plurinacionalidad y pone en riesgo nuestro autogobierno." @LanderMartinez_pic.twitter.com/uDyXhoNuZv — Podemos Euskadi (@PodemosEuskadi_) November 8, 2019

PP: "Lo único que le interesa al PNV de las obras del AVE es adjudicar ellos los contratos”

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha vuelto a sugerir posibles intereses económicos oscuros del PNV en el acto de cierre de su campaña electoral. "Lo único que le interesa al PNV de las obras del AVE es adjudicar ellos los contratos”, ha afirmado. Ya hace unos meses lanzó otra frase enigmática: "¿Que tú quieres invertir en el País Vasco? Puedes venir a invertir en el País Vasco, ya desde el PNV te indicarán con qué persona tienes que ir para que la inversión sea más fácil". Alonso, en un mitin que ha tenido lugar en Vitoria a resguardo de la lluvia y el frío, ha criticado también a Vox sin citarlo en ningún momento. Ha denunciado como exministro de Sanidad que se pretenda laminar el derecho a la asistencia de extranjeros sin la documentación en regla. “¿Qué no hay que atender a los inmigrantes en los hospitales? ¿Pero qué es eso? ¡Cómo no vamos a atender a las personas cuando lo necesitan!, ha clamado Alonso entre aplausos de los simpatizantes de su partido. El PP vasco “se expresa siempre de manera moderada”, ha remachado. Antes que Alonso han tomado la palabra los candidatos Arcauz -también en euskara-, Fanjul y Blanco. El líder del PP se ha mostrado convencido de que ellas lograrán el escaño y ha reconocido que en Gipuzkoa es más complicado. Iñaki Oyarzábal ha felicitado expresamente a Blanco por "batirse el cobre en entrevistas difíciles": "Hasta estado de 10".

Más País: El hermano de Errejón se suma a la campaña de Urkijo

Txema Urkijo ha confiado en que "muchos de esos indecisos que todavía hay terminen depositando el voto de Más País en la urna" este domingo y ha insistido en que "el riesgo de que la izquierda pierda en estas elecciones no es imputable" a que concurra su formación, sino "a la incapacidad para haber llegado a un acuerdo en su momento" de PSOE y Unidas Podemos. La formación de Íñigo Errejón ha cerrado la campaña electoral con un acto en Bilbao. Urkijo ha admitido que la campaña ha sido "difícil" para una formación que "nació hace mes y medio" y ha tenido que conseguir que se le "conozca en un mercado electoral tan competitivo", si bien ha subrayado que "ha convencido a muchos de los que nos han conocido", informa Europa Press. El hermano de Errejón, Guillermo, ex de Podemos también y residente en Bizkaia, ha pedido el voto para Más País.