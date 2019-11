“Sánchez ha jugado a la ruleta rusa con las nuevas elecciones y ha puesto la pistola en la cabeza de toda la izquierda”

Juantxo López de Uralde (1963, San Sebastián) repite como cabeza electoral de Unidas Podemos por Álava, pero a diferencia de la convocatoria de abril ya no está ligado a Equo, primer partido de pensamiento ecologista por excelencia en España. Dirigente en su día de Greenpeace, logró aglutinar en Equo al movimiento ecologista como opción política. Ahora cree firmemente que su apuesta sigue más viva que nunca uniendo su destino como independiente a Unidas Podemos. López de Uralde tiene muy claro que el único responsable si fracasa la izquierda en las elecciones del 10N será Pedro Sánchez, quien “intentó liquidar a Unidas Podemos cuando percibió debilidad”.

¿Cree que unas nuevas elecciones van a mover el tablero electoral de una manera significativa respecto a la convocatoria de abril?

Lo que no hemos conseguido a la primera, podemos lograrlo a la segunda. Ya nos pasó con la moción de censura, que a la segunda se ganó. Esperamos que Unidas Podemos tenga la fuerza suficiente como para condicionar a Pedro Sánchez para conformar una coalición. Ya no podría poner ninguna excusa.

En su día, Pablo Iglesias dijo que no se fiaba del PSOE y que por eso era necesaria una coalición con Unidas Podemos. ¿Cómo es posible cogobernar en esas condiciones?

Pedro Sánchez fue quien dijo que no podía dormir pensando que tenía ministros de Unidas Podemos. El bipartidismo se ha terminado y es algo que tienen que asumir los líderes del PSOE y del PP, salvo que decidan un apoyo de los populares a los socialistas, algo que veo posible. El tiempo de las mayorías absolutas se ha terminado y Sánchez tiene que entender que no puede gobernar en solitario.

¿A López de Uralde le quita el sueño una posible derechización del PSOE, tal y como viene sugiriendo Unidas Podemos?

Me preocupa porque vemos que cada vez con menos tapujos Sánchez dice cosas que apuntan hacia la derecha.

¿Cómo por ejemplo?

La mochila austriaca, lo que manda la Unión Europea, los mensajes que manda sobre la reforma laboral…Cosas que antes no estaban en el discurso de Sánchez. Hacemos un llamamiento a la gente que votó al PSOE en abril y que antes lo habían hecho por nosotros para que vuelva a tenernos en cuenta.

Tirar otra vez los dados electorales no garantiza nada a nadie.

Pedro Sánchez percibió en su momento una debilidad en Unidas Podemos y pensó que podía acabar con nosotros. Y a eso ha jugado en los últimos a meses, a culpar a Unidas Podemos que de que hubiese gobierno de coalición. Le ha salido mal la jugada. Si hay un responsable de que no haya gobierno ese es Pedro Sánchez, que no ha logrado los apoyos. Lo que no hicimos entonces y tampoco vamos a hacer ahora es regalar nuestros votos. La gente confía en nosotros pare poner en marcha una serie de políticas.

¿Cree que la repetición electoral puede ser el suicidio de Pedro Sánchez?

Los errores de Sánchez y dejarse llevar por asesores que basan sus planteamientos en encuestas son muy peligrosos. Nuestra gente está muy movilizada.

Pero la derecha también parece muy movilizada.

Sí así es. Unidas Podemos se lo puso muy fácil a Sánchez al aceptar todas las condiciones que nos puso. Está claro que no quería pactar con Unidas Podemos. Ha jugado a la ruleta rusa y ha puesto la pistola en la cabeza de toda la izquierda.

¿Y no es un suicidio para un futuro Gobierno una tablero electoral que dejé casi todo en manos de los independentistas catalanes?

Desde nuestro punto de vista, el tema catalán requiere mucha negociación y esos partidos son muy importantes. Que el escenario es más complicado que en abril, sí, pero Sánchez ha querido tirar los dados.

¿Hay confianza entre PSOE y Unidas Podemos para abordar la cuestión catalana como socios de un gobierno?

Si los números dan, sin duda. Nuestro objetivo es lograr más votos que en abril.

A diferencia de abril usted se ha desligado del partido de pensamiento ecológico por excelencia en España, como es Equo. ¿Cree que eso le puede pasar factura?

No. Estoy donde siempre estuve. Desde 2015 abogué por sumar en la confluencia porque es el espacio donde mejor puede desarrollar sus propuestas el ecologismo político. Fue un error esa apuesta por Más País. La división viene de la fractura de Íñgo Errejón. Yo siempre he defendido que había que mantener el voto en torno a Unidas Podemos.

¿Le puede hacer daño a la izquierda la irrupción de Más País o servirá para movilizar electorado descontento?

Creo que hará más daño. No va a lograr los resultados a los que aspiraba y puede dar escaños a la derecha, donde los restos estén más apurados. La gente tiene que pensar bien el voto, con unos restos tan ajustados.

Los principales líderes de los partidos siguen presentándose de nuevo como cartel electoral tras ser incapaces de llegar a un acuerdo. ¿Es de recibo?

Depende de cada partido y ninguno ha cuestionado los liderazgos. El sistema democrático tiene sus reglas. El problema surge porque los líderes de PSOE y de PP no asumen que el bipartidismo se ha terminado y de que en el futuro los gobiernos tendrán que ser de coalición. Hasta que no lo entiendan será difícil salir del bucle.

Pero los líderes ya están por encima del bien y del mal dentro del partido, no hay ejecutiva capaz de cuestionarlos desde que hay primarias. Así es difícil que asuman sus errores

Hay innovaciones de la nueva política que hay que poner en cuestión. Algunas han sido sobrevaloradas. El hecho de que un político gane unas primarias no le convierte en plenipotenciario. Hay cosas que habrá que revisar, pero en lo fundamental de la política a partir del 15 M ha sido muy positivo. Los viejos partidos no aceptan que tienen que pactar con los nuevos actores políticos surgidos del 15 M. Los nuevos partidos están para quedarse y cuanto antes se acepte mejor.