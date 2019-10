Eva Blanco ya es secretaria general de EA pero los críticos mantienen las espadas en alto

Sentada en la Mesa del Parlamento Vasco, que celebra este lunes un pleno monográfico sobre Comercio, Eva Blanco de Angulo (Amurrio, 1973) ha recibido la confirmación del Comité de Organización Electoral que la acredita como nueva secretaria general de Eusko Alkartasuna (EA) tras el polémico proceso de sucesión de Pello Urizar, que dimitió antes del verano. Finalmente no ha habido primarias después de la exclusión del candidato crítico, Maiorga Ramírez, debido a anomalías en los avales que recogió en la agrupación territorial de Iparralde, una de las cinco de este pequeño partido fundado en 1986 y que desde 2011 está integrado en la coalición EH Bildu. Precisamente el peso y la visibilización de EA dentro de la coalición abertzale es lo que ha marcado el debate entre Blanco y los críticos, una pugna política que ha derivado un reproches personales.

La proclamación de Blanco no cerrará la crisis en EA ni mucho menos. Y es que los críticos mantienen impugnada la exclusión de Ramírez al entender que los cinco avales de Iparralde de un total de 400 presentados por la candidatura no pueden condicionar todo el proceso. Han denunciado que Blanco quiere liderar el partido sin someterse a las urnas y a la opinión de las bases. La Comisión de Garantías no se ha pronunciado en torno al recurso ni antes del 25 de octubre -el día fijado inicialmente para las votaciones- ni antes de este 28 de octubre -la fecha elegida para la proclamación-. Tampoco ha respondido a otras alegaciones presentadas por la ya secretaria general, que aseguró que dos de los cinco miembros de ese 'tribunal' interno eran avalistas de Ramírez, lo que cuestionaba la imparcialidad de sus resoluciones. Igualmente, está programada para el 6 de noviembre -en plena campaña electoral- una vista en los juzgados de Vitoria para dirimir las diferencias entre las partes.

En un comunicado, el sector de Ramírez ha considerado "nula" la proclamación de la nueva secretaria general porque "incumple la normativa vigente" al no conocerse el dictamen de Garantías. "Por mucha prisa que tenga Eva Blanco por ocupar la silla de la secretaría general, todos debemos esperar a la resolución de Garantías y respetarla", han indicado en la nota de prensa.

Blanco, que ocupa la vicepresidencia de la Mesa del Parlamento Vasco desde 2016 y que antes fue parlamentaria, siempre dentro de la coalición EH Bildu, se convierte en la segunda mujer al frente de EA tras Begoña Errazti, la primera que dirigió un partido vasco tras tomar el relevo del fundador y lehendakari, Carlos Garaikoetxea, quien en este proceso ha secundado a los críticos, como en el congreso de 2017, en el que Urizar se impuso a este sector por apenas 14 compromisarios. De hecho, Blanco lidiará con una organización territorial en la que los críticos controlan los aparatos de Álava, Gipuzkoa y Navarra, es decir, tres de los cinco territorios en que se divide EA.

El mandato de Blanco se extiende hasta 2021, fecha en que se celebrará un congreso ordinario. Seguirá vinculada por la ponencia política y acuerdos salidos del cónclave de 2017, algo que también habría tenido que acatar Ramírez en caso de que se hubiera podido alzar con la victoria. Antes de la noticia Blanco había comentado a los periodistas en el Parlamento que se encuentra "ilusionada" ante las nuevas responsabilidades pero a la vez "preocupada" por la división interna, por lo que su prioridad será "cohesionar" EA.