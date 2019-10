Eva Blanco, candidata en las primarias de EA: "EA sigue siendo EA y tiene mucho futuro dentro de EH Bildu"

Eva Blanco de Angulo (Amurrio, 1973) acumula entrevistas después de que se haya conocido que ha dado el paso de aspirar a la secretaría general de EA, el partido socialdemócrata fundado en 1986 como escisión del PNV e integrado ahora en EH Bildu. Antes del verano dimitió su líder en los últimos años, Pello Urizar, y la organización está sumida en una profunda crisis, incluso con enfrentamientos personales. Como vicepresidenta del Parlamento Vasco, Blanco es posiblemente el cargo institucional más importante de su formación. Se enfrentará en las primarias del 25 de octubre al líder del sector crítico, Maiorga Ramírez, que ya se quedó a pocos votos en el congreso de 2017 y que denuncia la pérdida de peso y de identidad de EA dentro de la coalición abertzale. Blanco asegura que no representa a ningún sector oficial y defiende una oferta "dialogante" y "cohesionada". Apuesta por la suma de fuerzas en EH Bildu con EA aportando su "sensibilidad". "EA sigue siendo EA", sentencia. Y le augura "mucho futuro".

¿Por qué ha dado este paso?

He dado el paso porque tengo que admitir que la situación en la que está el partido no es fácil y creo que hace falta cohesión interna. Hay que impulsar eso y me considero una persona adecuada, que puede hacer ese papel. Me veo con ganas e ilusionada, pero también con esa responsabilidad. Creo que Eusko Alkartasuna tiene mucho que dar. Tiene mucho que dar dentro de EH Bildu y en este país. Y, además, sin renunciar a las ideas fundacionales de este partido, que son la paz, la justicia social y la independencia. Ése va a ser mi objetivo y yo estoy convencida de que nos unen más cosas que las que nos separan. Por eso voy a trabajar, por aunar todas esas sensibilidades y trabajar en el futuro.

¿Qué es EA ocho años después de la creación de EH Bildu?

EA sigue siendo EA. Creo que hay que mirar al pasado, porque EA ha hecho mucho por este país y nadie puede negar la trayectoria histórica y política que tenemos. Pero creo también que tenemos que buscar qué podemos hacer en el futuro. EA tiene mucho futuro y dentro de EH Bildu. Lo bueno que tiene EH Bildu es que existe diversidad y nosotros formamos parte de esa diversidad. Como tenemos objetivos comunes, EH Bildu es la herramienta principal para poder cumplirlos.

Los críticos denuncian que EA se ha diluido de alguna manera.

Bueno, yo llevo escuchando durante mucho tiempo que EA iba a desaparecer, que EA iba a estar fagocitada, … Pero son 33 años ya, estamos aquí y seguiremos muchos años más. Considero que sí, que hay que trabajar dentro de EH Bildu. Creo que, como digo, formamos parte de esa diversidad, que es lo bueno y lo que caracteriza a EH Bildu. Tenemos que trabajar desde el respeto a todas las sensibilidades, porque es la mejor manera de funcionar.

¿Desde que EA está en EH Bildu se está afiliando alguien al partido?

Ha habido afiliados nuevos. Sí, es cierto que ha habido afiliados -y afiliadas- en los últimos tiempos. Y eso es bueno. De hecho, dentro de los avales que tengo, tengo a la persona más mayor o una de las más mayores del partido -por eso que digo de que hay que mirar al pasado-, pero también tengo una de las más jóvenes, porque hay que mirar al futuro. A Eusko Alkartasuna se está afiliando gente.

¿EA tendría un sitio en la política vasca fuera de EH Bildu?

EA tiene sitio como partido. Siempre tiene su espacio. Pero, como digo, pensando en los objetivos que tenemos comunes dentro de este país, me parece que no hay otra fórmula ahora mismo más que la de participar políticamente en EH Bildu.

Ha dicho que el pacifismo es una línea fundacional de EA. ¿Se han dado pasos atrás en esa condena a ETA por estar en una coalición con la izquierda abertzale?

Todavía queda mucho trabajo por hacer en todos los sentidos. Pero no considero que se hayan dado pasos atrás. Creo que todavía se tiene que trabajar mucho por la convivencia en este país. No solamente hablo de ETA: todavía quedan reconocimientos de muchas violencias y de muchas víctimas y eso hay que tenerlo siempre presente.

Pero EA sí ha participado en algunos actos en los que no ha participado Sortu. También ha hecho algunas críticas a Sortu estos años.

A EA nunca se le puede negar la trayectoria que ha tenido y el posicionamiento que ha tenido durante toda su vida y ante la historia de este país. Eso forma parte de la diversidad de EH Bildu y es bueno que sea así.

Una de las denuncias de los críticos es que no se les ha permitido acceder al censo y también que se han abierto expedientes disciplinarios.

He estado viviendo esto un poco desde fuera y con mucha tristeza. A pesar de lo que se dice, yo no formo parte de la dirección del partido ni he estado nunca en ninguna candidatura. Formo parte del Consejo Nacional porque represento al Parlamento y soy parte de la Asamblea Nacional por lo mismo. Pero ni siquiera tengo voto. Todo eso también habrá que trabajarlo porque –insisto- creo que hay muchas cosas más que nos unen que las que nos desunen.

¿Podría ser más concreta sobre los expedientes?

Los expedientes están ahí y yo no me puedo posicionar. Están abiertos, eso llevará su proceso interno dentro del partido y quien instruya esos expedientes determinará cómo termina todo. Veremos. En cuanto a la base de datos que se pide, el jueves escuché en la Asamblea Nacional un documento de la delegada de Protección de Datos donde se dice que evidentemente algunos datos no se pueden dar. No se pueden dar todos los datos que ellos solicitan porque estaríamos incurriendo incluso en un delito. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas.

Respecto a los avales de Iparralde, ¿es posible que la candidatura de Maiorga Ramírez no prospere porque no tenga un mínimo de cinco?

Eso sólo lo saben ellos. Yo no lo sé.

Se lo decía porque hay dos visiones de si el reglamento exige que realmente haya cinco avales como mínimo en cada organización territorial.

El reglamento dice que hay que tener 50 avales y al menos cinco por cada organización territorial. Eso es lo que dice. Y yo sé que yo los tengo. Lo que tengan los demás…

Si Ramírez no los consiguiera, ¿se debería permitir su participación en las primarias?

Como partido nacional que somos, creo que deberíamos de tener avales en las cinco organizaciones territoriales. Cinco avales tampoco son muchos.

Es decir, cree que si no los tuviera no se podría presentar.

Según el reglamento que está en vigor y que este jueves refrendó la Asamblea Nacional, no.

El principal apoyo de la corriente crítica es el fundador del partido y lehendakari, Carlos Garaikoetxea. ¿Por qué no le apoya a usted?

No lo sé. No solamente él, hay otras personas dentro de este partido. Así se ha hecho público. Ha avalado a Maiorga, pero yo no tendría ningún inconveniente en pedirle el aval y estoy segura de que no hubiera tenido motivos para negármelo. Lo que pasa es que una persona sólo puede avalar a un candidato o candidata.

¿No descarta entonces que Garaikoetxea le vote en las primarias?

Estoy convencida de algo. No encuentro motivos para que Carlos Garaikoetxea, como otras personas dentro del partido, no me hubiera avalado. Por mi parte estoy tranquila. El aval de Carlos Garaikoetxea es un aval importante por todo lo que conlleva y por todo lo que significa, por lo que es, ha sido y será para este partido y para este país. Eso no se puede negar. Pero también es cierto que todos los avales son importantes para mí. También es importante el aval de cualquier afiliado o afiliada que no ha participado nunca, que no ha sido cargo público y que tiene ganas de trabajar desde los Alkartetxes. Una cosa no quita la otra, aun reconociendo la importancia que tiene.

Algunas voces del sector crítico han denunciado que el sector oficial ha despreciado a Garaikoetxea con comentarios duros.

Es que yo no puedo hablar en nombre del sector oficial. Para empezar, creo que no hay dos sectores y es una lectura equivocada. Sé que es lo que se está vendiendo, pero yo no creo que haya dos sectores, uno oficial y uno crítico. Yo creo que hay diferentes sensibilidades dentro del partido. Por mi parte, tengo que decir que nadie puede negar lo que el lehendakari Garaikoetxea -repito e insisto- ha hecho por este partido y por este país. Se merece todos mis respetos. Es el representante de esa unidad del partido. El lehendakari Garaikoetxea nos representa a todos y a todas. Igual hubiera sido más adecuado que no hubiese avalado a nadie. Él precisamente tendría que visibilizar esa unidad del partido. Nos representa a todos.

Si ganase las primarias, ¿contaría con Ramírez en su equipo?

Uno de las motivos por los que me ha animado a presentarme es porque me considero una persona dialogante. Creo que lo he demostrado donde he podido en el ámbito político. Soy capaz de llegar a muchos acuerdos y creo que, si soy capaz de hacerlo en el ámbito institucional, también lo puedo hacer dentro del partido. Estoy dispuesta a hablar en cualquier momento y desde ya con quien se quiera sentar al otro lado de la mesa. Si tengo que hablar con Maiorga, me siento hablar con él sin ningún problema. Con él o con quien crean conveniente que tiene que hablar conmigo. Hay que hacer un esfuerzo. Insisto: hay más cosas que nos unen que las que nos separan. En eso sí que quiero hacer hincapié.