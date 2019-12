La plataforma 'Libres e Iguales' celebra la Constitución en Bilbao arropada por unas 200 personas fuertemente escoltadas

Entre los asistentes se encontraban miembros del PP del País Vasco, encabezados por su presidente, Alfonso Alonso, la secretaria general de los populares vascos, Amaya Fernández, y la diputada por Bizkaia, Beatriz Fanjul.

Se da la circunstancia de que a la misma hora, a menos de un kilómetro de distancia, en la Plaza Moyúa, EH Bildu congregaba a miles de personas en una manifestación y acto político "por la República Vasca".

El acto de Libres e Iguales, que se ha desarrollado con normalidad, al margen de algún insulto desde más allá del cordón policial, que evitaba la entrada a la plaza Arriaga a posibles alborotadores, ha contado con las intervenciones de la dirigente del PP Cayetana Álvarez de Toledo, la exlíder de UPyD, Rosa Díez, el filósofo vasco Fernando Savater, y el periodista y uno de los fundadores de Ciudadanos Arcadi Espada.

GOBIERNO "DE SEDICIÓN"

Cayetana Álvarez de Toledo ha abierto el acto lamentando, al igual que ha hecho minutos antes en un acto político del PP vasco con motivo de la misma efeméride, que este viernes, 6 de diciembre, se celebre el aniversario de la Constitución española a las puertas de un "gobierno de sedición". "Los movimientos separatistas catalanes y vascos siempre han existido, pero la dramática novedad ahora es que el PSOE, que antes estaba en el bloque constitucionalista, se ha pasado al otro lado", ha alertado.

A continuación, Arcadi Espada ha aludido al dispositivo policial desarrollado con motivo del evento para destacar los "extraño" de que los ciudadanos celebren la Constitución "encerrados por la Policía, mientras la fieras están afuera", lo que ha achacado a la "pervivencia del odio".

Por su parte, Rosa Díez ha alertado de que está en riesgo la "abolición" de la Constitución española y ha denunciado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "se ha pasado al lado de los malos".

Fernando Savater ha sido el encargado de leer el manifiesto del día de la Constitución española, de la que ha dicho "hace más falta que nunca para defender lo que somos y también para asegurar el futuro que pretendemos compartir".

"MIL REINOS DE TAIFAS"

"La Constitución nos protege frente a los que se empeñan en fraccionar España en mil nuevos reinos de taifas, frente a los dueños autoproclamados de la única verdad política o religiosa, frente a los que pretenden sustituir los derechos de todos por los privilegios de los que forman el pueblo elegido", ha indicado.

Asimismo, ha afirmado que la Constitución "nos hace iguales, porque no le pregunta a nadie de dónde viene, sino cuáles son las reglas para que avancemos juntos. Reconoce el derecho a decidir, pero nos lo reconoce a todos y a cada uno sobre lo que es de todos: en cambio, no reconoce a nadie el derecho a decidir que los demás no decidan".

Según ha manifestado, "fuera de la Constitución no hay libertades, sino una funesta diversidad de tiranías: la tiranía de los populistas que para cada problema tienen una solución simple y equivocada; la tiranía de los castizos que son 'de aquí' y excluyen a los que también son 'de allí', la tiranía de los que consideran fascistas a quienes valoran lo personal y comunistas a quienes se preocupan de lo social, la tiranía de los disgregadores cuya única ideología es "¿qué hay de los mío?".

Sobre todo, ha denunciado la "tiranía" de los que ponen la identidad de la que presumen por encima de la "única identidad constitucionalmente reconocida, que es la identidad democrática". "Por eso hoy celebramos la Constitución y proclamamos alto y claro que no nos conformaremos con ningún gobierno que la manipule o la arrincone", ha concluido.