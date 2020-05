Osakidetza entrega a los sanitarios mascarillas de un modelo sobre el que 24 horas antes había admitido que no cumplía los controles

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha entregado este viernes a sanitarios que atienden casos de COVID-19 del hospital de Txagorritxu de Vitoria mascarillas FFP2 del modelo KN95. 24 horas antes, la consejera de Salud, Nekane Murga, había informado públicamente de que un número indeterminado de protecciones de esta marca no habían superado los controles de calidad y que no cumplían con los estándares de seguridad y filtrado, por lo que aparentemente se había procedido a su retirada.

Concretamente, Murga finalizó con el aviso sobre estas mascarillas KN95 su comparecencia telemática ante los medios de comunicación de las 12.30 horas. "Hemos recibido los resultados [de los análisis encargados]. En ellos se concluye que algunas de estas partidas de KN95 no cumplen con los requisitos de seguridad y filtrado que se exigirían como FPP2 [sic]", leyó. Además, minutos después, a las 12.57, el director gerente de la OSI Araba, la organización sanitaria que agrupa a los hospitales de Vitoria y Álava, envió un correo electrónico de importancia "alta" a toda la plantilla con un documento adjunto. Jesús Larrañaga hablaba de que "algunas" protecciones "pudieran" no cumplir los "estándares" de seguridad por lo que "no deben ser utilizadas en zonas con pacientes con COVID-19". "De inmediato y como medida garantista y cautelar se ha procedido a su retirada", tranquilizaba.

Sin embargo, algunos sanitarios de Txagorritxu han observado con sorpresa a su llegada al hospital para el inicio del turno de este viernes que en su dotación continuaban teniendo las mismas KN95 que ya estaban siendo objeto de comentario en la prensa. En concreto, se les ha entregado un paquete con dos unidades. Así lo ha confirmado a este periódico una profesional afectada, que se ha negado a atender a pacientes con COVID-19 en esas circunstancias y ha exigido material adecuado. Esta fuente se pregunta si son los trabajadores los que tienen que estar pendientes de la calidad de los suministros y lamenta que obtengan más información de los medios de comunicación que de sus supervisores.

Eldiario.es se ha puesto en contacto en varias ocasiones durante los dos últimos días con el Departamento de Salud, que no sólo no ha ofrecido explicaciones sino que ni siquiera ha atendido ninguna de las comunicaciones. En su comparecencia, Murga tampoco aclaró cuántas unidades de KN95 estaban en posesión de Osakidetza -citó algunas "compradas" y otras "donadas"-, a qué hospitales se habían distribuido y, sobre todo, desde cuándo están en uso. En el caso de Txagorritxu, han sido repartidas al menos en Urgencias y algunas plantas, aunque no en la UCI, donde se emplean FFP3. Los sanitarios que hayan utilizado en los últimos días estas protecciones deberán someterse a una prueba PCR para determinar si están contagiados, un test que se repetirá a los siete días.

Captura del documento enviado por Larrañaga a toda la plantilla de la OSI Araba ELDIARIONORTE.ES

No es el primer lote defectuoso de mascarillas durante esta crisis del coronavirus. Hace dos semanas, se detectó que parte del lote de la marca Garry Galaxy, también asiática, entregado por el Ministerio de Sanidad a varias comunidades autónomas, entre ellas Euskadi con 13.200 unidades, estaba defectuoso, también por problemas de filtrado. En aquella ocasión, Osakidetza sí ofreció todos los datos y denunció la situación. Principalmente se utilizaron en centros sanitarios de Bizkaia y 64 profesionales dieron positivo y 2.210 fueron sometidos a seguimiento "exhaustivo".

Más de 650 nuevos positivos entre sanitarios

De hecho, fue la aparición de estos problemas lo que motivó a Osakidetza a revisar si esta baja calidad se repetía también con otros proveedores. Según Murga, a partir de ahora se exigirá no sólo los certificados del país de origen y del fabricante sino que los materiales superen una homologación independiente tras su recepción.

Por otro lado, el Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha informado en un comunicado de que el 5% de los sanitarios asintomáticos a los que ya se les ha hecho la prueba de anticuerpos para detectar si han superado la COVID-19 habría dado positivo. Murga mencionó que los test serológicos realizados hasta la fecha eran 13.353 (un tercio de la plantilla), con lo que los positivos serían más de 650. En el caso de la OSI Araba -Vitoria ha sido la zona más castigada de Euskadi-, ese porcentaje se eleva hasta el 10%, 190 de 1.857 testeados, según indica Larrañaga en el mismo correo en el que informa sobre las mascarillas.