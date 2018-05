PNV cree que EH Bildu y Podemos son "pescadores de río revuelto" por embaucar a pensionistas con propuestas imposibles

En una entrada en su blog, recogida por Europa Press, Mediavilla afirma que el problema de las pensiones "es, sin duda, una de esas materias en las que una preocupación justa y generalizada puede ser instrumentalizada por agentes que han tenido el acierto o la habilidad de colocarse al frente de la manifestación, dinamizando un colectivo que simplemente clamaba por recuperar la dignidad de sus ingresos".

En este sentido, entiende que este colectivo "desbordara las calles con sus objetivas y equilibradas reivindicaciones", para pedir, como ocurrió en un principio, "que se vinculara la subida de los subsidios al coste de la vida, que no se aplicara el 'factor de sostenibilidad', que se incrementara la base de retribución de viudedad y que, en definitiva, se acordara un régimen garantista y digno".

"En Euskadi, aquellas demandas fueron escuchadas y asumidas por una mayoría política. Hasta el punto que el Parlamento Vasco aprobaba por amplísima mayoría (excepto el PP) una resolución que recogía, punto por punto, las reivindicaciones de las asociaciones de pensionistas", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que el PNV, "haciendo valer la influencia de sus cinco votos en el Congreso de los Diputados, arrancó de Mariano Rajoy el compromiso de que las pensiones se incrementarían en el IPC durante los ejercicios 2018 y 2019; retrasó la entrada en vigor del "factor de sostenibilidad" hasta el año 2023, e incrementó la base reguladora de las retribuciones de viudedad hasta el 60% (estaba al 52%)".

En todo caso, ha reconocido que "no era la solución definitiva al problema", pero sí "un paso relevante en la buena dirección" y una oportunidad para, "con voluntad, poder generar acuerdos amplios entre todas las formaciones políticas en el marco del denominado 'Pacto de Toledo'".

"DEMAGOGIA DE SUBASTA"

No obstante, ha recordado que algunos se olvidaron de los consensos ya alcanzados y "entraron en fase demagógica de subasta". "Así apareció, por primera vez, la reivindicación de una pensión mínima de 1.080 euros", ha apuntado.

Koldo Mediavilla cree que se trata de algo "inviable, insostenible e imposible hoy por hoy", y ha advertido de que, "quien a sabiendas promete lo irrealizable, engaña a la gente".

En este sentido, señala a EH Bildu y a Elkarrekin Podemos y les pide "que no falseen la realidad, que no pretendan embaucar a la gente con propuestas imposibles y que no enmascaren su legítimo interés partidista con causas generales sin filiación política".

"Todo el mundo tiene derecho a opinar y a proponer ideas sobre las pensiones, pero a cara descubierta, sin instrumentalizar la buena voluntad de la gente, y sin pretender obtener réditos espurios de un problema que afecta vitalmente a miles de almas en este país", ha concluido.