La empresa de un cargo del PNV insiste en que le pertenecen los contratos de Hondarribia tras diez años de adjudicaciones sin concurso

La empresa Montai Produkzioak, cuyo dueño es el cargo del PNV Aitor Elorza, ha enviado un escrito este lunes en el que insiste en que le pertenecen en exclusiva los contratos de gestión de eventos culturales o deportivos del Ayuntamiento de Hondarribia, gobernado por los nacionalistas, a pesar de que lleva realizando esos trabajos desde hace una década sin contrato y, según numerosos informes recientes de la interventora municipal recogidos por este periódico, de manera irregular. La polémica surgió porque, ante las advertencias de la alta funcionaria, el alcalde Txomin Sagarzazu cambió de empresas para las actividades navideñas para enfado de Montai, que consideró que se estaban "desviando" los trabajos que habitualmente venía recibiendo 'a dedo'.

"Montai realiza los montajes y desmontajes de las actividades del Ayuntamiento de Hondarribia utilizando material propio o del Ayuntamiento. Es a este servicio concreto al que nos referimos. No creemos que proceda vincularlo a otras empresas que realizan otras tareas [...]. La adjudicación del servicio a Montai no es ni caprichosa ni aleatoria. En la contratación pública existe algo que es el principio de continuidad, que habla de que el contratista en caso de extinción del contrato por cumplimiento del mismo deberá seguir prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo contrato", argumenta la empresa, que es cabecera de un grupo de otras firmas que también trabajan para Hondarribia, como son Denok, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak.

Es más, el propio Elorza adjunta una lista de 41 servicios que presta sin contrato para el Ayuntamiento. Van desde la cabalgata de los Reyes Magos hasta el "traslado de publicidad del Ayuntamiento" pasando por "colocación de griferías" o "toros de fuego". Habla también del propio alarde. Explica también los materiales destinados a esos trabajos y que incluso emplea un "camión municipal" con regularidad, al margen de sus vehículos privados. Son un total de cuatro los trabajadores adscritos a Hondarribia y Montai estima que, si le quitan el servicio, deberían ser "subrogados". Fuentes jurídicas ya explicaron a este periódico que esa demanda es una aberración al no existir ningún concurso público vigente.

La compañía de Elorza se refiere a la carta en la que aludía a que se "desviaban" contratos que le pertenecían y, lejos de desmentirla, indica que "no es el primer escrito de estas características". Y avisa de que no se quedará inmóvil: "A nuestro pesar, no será el último". "Ni se amenaza ni se pretende amenazar a nadie", abunda Elorza en su comunicado de este lunes en el que añade que su actividad política en el PNV "no guarda ninguna relación con la actividad de la empresa". Según Montai, "la responsabilidad de que esta situación se haya prolongado durante tantos años" es claramente del Ayuntamiento y le anima a que convoque un concurso para aclarar los términos de los trabajos de gestión de eventos. Se permite añadir Elorza que ya ha "ofrecido referencias" a Hondarribia sobre cómo han de ser los pliegos.

Entretanto, en el Ayuntamiento, la plataforma de la oposición Abotsanitz denunció tanto el trato de favor del grupo de empresas en torno a Montai como las "amenazas" de Elorza. El empresario y político ha advertido ya al grupo que lidera Igor Enparan de que adoptara medidas judiciales por lo que considera "injurias" y "calumnias". "Abotsanitz no va a permitir las prácticas mafiosas de Montai ni de ninguna otra empresa. Seguiremos trabajando para preservar la ley en Hondarribia", indica la formación en un comunicado.