La empresa de un cargo del PNV acusa a Hondarribia de "desviar" contratos pese a llevar una década con adjudicaciones 'a dedo'

El empresario y cualificado militante del PNV de Gipuzkoa Aitor Elorza, dueño de Montai Produkzioak y de las empresas vinculadas Denok Zuzeneko Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak, ha acusado por escrito al alcalde de Hondarribia, Txomin Sagarzazu, de su mismo partido, de estar "desviando a otra empresa" trabajos que hasta la fecha realizaba de manera habitual y sin competencia su grupo empresarial mediante adjudicaciones 'a dedo'. Elorza amenaza incluso con emprender acciones legales "debido al quebranto económico que le producen dichas actuaciones".

Se da la circunstancia de que Montai parece dar a entender que le pertenecen por defecto unos trabajos que llevaba realizando 'a dedo' y sin contrato en Hondarribia durante una década y que le han procurado ingresos que superan los 2,3 millones de euros, sin contar los encargos más recientes. Tan es así que incluso exige que los cuatro operarios "adscritos a trabajos de ese Ayuntamiento" sean "subrogados", como si de una contrata estable y reglada se tratase. Fuentes consultadas indican que semejante petición es una aberración jurídica.

En los últimos meses y como ha venido publicando este periódico, la interventora municipal había advertido de la ilegalidad de esas adjudicaciones continuas fuera de contrato a Montai y las demás. Las alertas de la alta funcionaria se cuentan por docenas y, tras todas ellas, el alcalde firmaba un decreto levantando el reparo y ordenando el pago de las facturas. Ocurría la pasada legislatura y ocurre en la presente. El grupo de la oposición Abotsanitz ha cuantificado en 595.000 euros esas contrataciones irregulares, según han explicado en rueda de prensa.

Ahora, tras los reiterados avisos de la interventora, el alcalde Sagarzazu ha decidido adjudicar algunos trabajos a otras empresas. Es el caso de las labores de montaje y desmontaje del programa de Navidad. Y eso es justamente lo que ha enervado a Elorza. En una carta a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, el empresario remarca que Montai "viene prestando hasta la actualidad" ese servicio y lamenta que ahora se reparta el trabajo con otras firmas. "Desde ese Ayuntamiento trabajos que realizaba esta mercantil se están desviando a otra empresa", se queja el dueño del grupo que, según sus propios datos, ha acaparado en una década el "70 u 80%" del presupuesto municipal en áreas como Deportes, Cultura, Juventud o Fiestas sin superar ningún concurso público.

En otros escritos anteriores, Montai incluso se permitió acusar al Ayuntamiento de no hacer adjudicaciones siguiendo los procedimientos legales, aunque sólo cuando no se le encargaban al grupo los trabajos. Un abogado en nombre de la mercantil, Paulo Ruiz Hourcadette, puso de manifiesto que en Hondarribia "se hace imposible un control de legalidad" de las adjudicaciones porque en las resoluciones "no se señala el sistema de contratación". "Se desconoce, absolutamente, el motivo por el que se adjudica a una empresa el servicio y no a otra. Se desconoce qué empresas han licitado, qué ofertas han presentado, qué criterios se han tomado en consideración para la adjudicación [o] qué medidas de solvencia y de legalidad [se han adoptado]", argumenta el letrado del grupo.

Carta de Montai al Ayuntamiento de Hondarribia ELDIARIONORTE.ES

Sin embargo, esos mismos argumentos se aplican a las facturas giradas por Montai y sus mercantiles asociadas. Es público y notorio, por ejemplo, que las carpas del festival de blues de la localidad no las instala en su totalidad la empresa adjudicataria del servicio ya que Elorza las subcontrata a una compañía asturiana llamada Grupo La Karpa.

Abotsanitz interpreta que Montai ha "amenazado" a Hondarribia con su escrito. "Por eso, exigimos al gobierno municipal que rompa todas las relaciones con el grupo Montai. Abotsanitz no va a permitir las prácticas mafiosas del señor Elorza y hará uso de todas las herramientas de las que dispone para evitar que empresas privadas extorsionen al Ayuntamiento de Hondarribia", han explicado desde la plataforma en su comparecencia.