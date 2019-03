El Tribunal Supremo tumba la ordenanza sobre clubes de cannabis de San Sebastián

sobre la ubicación de los clubes de cannabis.

En diciembre de 2014, San Sebastián se convirtió en la primera ciudad de España con una regulaciónAhora el Tribunal Supremo ha anulado la Ordenanza municipal al considerar que un ayuntamiento "no es competente para regular esa materia". ¿Y por qué no lo es? Pues porque la actividad de estos clubes "no siempre es lícita desde el punto de vista penal". Así que la competencia sobre su regulación corresponde en exclusiva al Estado.