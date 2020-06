El CIS otorga un 41% de voto y hasta 34 escaños al PNV de Urkullu y resucita a Elkarrekin Podemos-IU

CIS preelectoral de Euskadi

Estimación de escaños para las elecciones del 12J

El sondeo preelectoral del CIS para las autonómicas vascas dibuja un muy buen panorama electoral para el PNV en puertas del arranque de la campaña electoral. Esta encuesta, conocida este miércoles, eleva a casi el 41% la intención de voto a la candidatura de Iñigo Urkullu, lo que le podría llevar hasta los 34 escaños en la horquilla más favorable (31 en la peor, tres más que los actuales). Eso les dejaría a solamente cuatro de la mayoría absoluta en solitario y, desde luego, pasando esa barrera con holgura si vuelve a pactar con el PSE-EE, que crecería a 11-13 parlamentarios..

La encuesta da un muy buen pronóstico a la coalición Elkarrekin Podemos-IU, el mejor de todos los sondeos conocidos hasta la fecha. Según el CIS, podría mantener sus 11 escaños de 2016 a pesar de haber perdido a Equo o incluso le da a la candidatura de Miren Gorrotxategi la opción de crecer hasta los 12. El partido verde aparece sin opciones de obtener representación. EH Bildu seguiría como segunda fuerza con 18 ó 19 escaños, una posición bastante estable.

Por el contrario, el CIS ofrece un muy mal resultado para la nueva coalición de PP y Ciudadanos (PP+Cs), que podría hundirse ya que se le atribuyen entre 3 y 6 parlamentarios, lejos de los 9 actuales del PP en solitario. La intención de voto que se le atribuye es del 5,9% y en Gipuzkoa podría sufrir para alcanzar el mínimo del 3% para entrar en el reparto de escaños. En cuanto a Vox, tampoco parece con posibilidades de irrumpir y se le atribuye únicamente un 1% de los apoyos.

Por circunscripciones, el PNV ganaría en Álava, en Bizkaia y en Gipuzkoa y con holgura en los tres casos. Lo llamativo es que es en Gipuzkoa y no en Bizkaia donde le atribuye el CIS a los nacionalistas su mejor resultado. EH Bildu podría ser la segunda fuerza alavesa y el PP, que ha gobernado el territorio y la capital, Vitoria, podría verse relegada a quinta opción, como en las elecciones generales de abril y noviembre del pasado, cuando se quedó fuera del Congreso. La 'cocina' hace que Elkarrekin Podemos-IU pasa de ser la cuarta fuerza en Bizkaia en cuanto a intención directa de voto a la segunda en la predicción del CIS, un dato que sustentaría su buen resultado general.

Para obtener estos datos, el CIS ha hecho un trabajo de campo con 3.354 entrevistas, 1.102 en Álava, 1.125 en Bizkaia y 1.127 en Gipuzkoa. Se indica que se han hecho consultas en 191 de los 251 municipios. Han sido telefónicas (un 66% a fijos y el resto a móviles). El margen de error es de 1,7% para Euskadi, 3% para cada una de las provincias.

Dos tercios de los vascos, sin interés por las elecciones

La encuesta del CIS ofrece más datos que la simple estimación de votos y escaños. Uno de ellos es que el 66,2% tiene "poco" o "ningún" interés por las elecciones del 12 de julio, tan singulares porque se producen en la salida de la pandemia y en período vacacional. El buen resultado de Urkullu está sustentado en la buena valoración que recibe tanto su gabinete como él mismo. Un 55,4% considera que el Ejecutivo de PNV y PSE-EE lo ha hecho "bien" o "muy bien" -y solamente un 7,8% dice que ha ido "mal" o "muy mal"- y, en el caso del lehendakari, son un 49,% quienes lo dan buena o muy buena nota y el 11,3% quienes opinan que lo ha hecho "mal" o "muy mal".

Es Urkullu el candidato más valorado, con 5,85 puntos sobre 10 de nota media. le aprueban los suyos y los votantes de PSE-EE, PP y Ciudadanos. Le sigue Maddalen Iriarte, de EH Bildu, con un 5,12. El resto no aprueba. La socialista Idoia Mendia se queda en un 4,82 y Miren Gorrotxategi en 4,49. Carlos Iturgaiz (PP+Cs) es el peor valorado, incluso por debajo del cabeza de cartel de Vox (2,29 por 2,58), aunque Niko Gutiérrez -ex del PSE-EE y de UPyD- no es tan conocido. La mayoría -40,2%- dice sentirse tan vasco como español, aunque el sentimiento nacionalista es ligeramente mayor (5,57 sobre 10).