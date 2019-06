La consejera de Salud niega que conociera las filtraciones y acusa a quienes las denuncian de "manchar el buen nombre" de Osakidetza

La consejera de Salud, Nekane Murga, arropada por otros consejeros y por su equipo, ha llegado a primera hora de la mañana de este viernes al Parlamento, con muchísima antelación, para afrontar la que, en su estancia de tres meses al frente de la cartera con mayor presupuesto del Gobierno vasco, ha sido la sesión de control más dura que le había preparado la oposición. Pasado el mediodía, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, por ese orden, la han interpelado en relación a la declaración de una testigo en la investigación interna por las denuncias de filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), Izaskun Obieta, quien aseguró haber mantenido un encuentro en un congreso de Mallorca con Murga cuando eran colegas cardiólogas y ella se examinaba para sacar una plaza. En el encuentro, según Obieta, Murga le dio a entender que conocía perfectamente las irregularidades: "Para no tener el examen, lo has hecho muy bien". La consejera, por el contrario, ha negado los hechos con rotundidad y ha acusado a quienes dan credibilidad a Obieta de "contribuir a manchar el buen nombre de Osakidetza".

El testimonio de Obieta está grabado y forma parte del sumario de la investigación penal abierta por la juez de Vitoria Yolanda Varona. El audio, en un inicio, no fue entregado por Osakidetza a la Fiscalía, como el resto de grabaciones de testigos que comparecieron en las investigaciones internas. Este periódico está difundiendo este material al completo.

Las palabras más repetidas por Murga en su intervención ante el Parlamento han sido "nunca" y "no". Ha arrancado su respuesta a la oposición con una "aclaración" sobre la "conversación informal" tras un "encuentro casual" de "hace 15 años" con Obieta: "Nunca he pronunciado esa frase". Con la misma contundencia, ha leído también frases como que "nunca ha formado parte de un tribunal" de Cardiología en las oposiciones de Osakidetza o que "nunca" ha tenido "conocimiento de personas que hayan participado en filtraciones". "Cuando accedí a ser consejera lo hice siendo plenamente consciente de que podía estar expuesta a descalificaciones públicas sin fundamento. Es una persona que dice que dije. Y esa afirmación es falsa. No ofrece ninguna prueba", ha añadido la titular de Salud, que en marzo relevó a Jon Darpón, dimitido como consecuencia de esta crisis en torno a la OPE del pasado año.

"¡Claro que sí!", se ha oído animarla en un momento en la tribuna de invitados, donde su equipo seguía con atención el debate parlamentario y donde ha sido especialmente celebrada su mención a que quienes denuncian la existencia de irregularidades en Osakidetza manchan el "buen nombre" del servicio público "mejor valorado" por la ciudadanía. Quien no ha estado presente en el Parlamento en este punto ha sido el lehendakari, Iñigo Urkullu.

En realidad, de poco han servido las preguntas y ejemplos concretos sobre la OPE ofrecidos por Rebeka Ubera (EH Bildu) y Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos). Murga ha leído de principio a fin la respuesta que traía preparada y tampoco ha tocado más allá de una línea la réplica que igualmente traía mecanizada a ordenador. No ha tomado ni una sola nota de las largas intervenciones de Ubera y Macazaga, a las que se ha visto enojadas en la réplica al ver que "el Gobierno se cree sus propias mentiras" de que no hay pruebas en este caso (Ubera) y que "se defiende atacando" (Macazaga).

En este sentido, Murga ha criticado el "juicio público paralelo" y que se cuestione el trabajo de profesionales médicos que han conseguido su plaza "por sus propios méritos y capacidades". Asimismo, ha rechazado que las irregularidades sean generalizadas salvo "alguna" posible excepción que confía en que sea aclarada en los tribunales.

"Los valientes no se van a callar"

Para Ubera, la salida de Darpón por esta crisis no ha supuesto un punto de inflexión. "Cambiar de caras no sirve de nada si no hay un cambio de rumbo", ha repetido para advertir de manera enigmática a Murga que "si hace lo mismo que el anterior consejero, acabará igual". En este sentido, ha anunciado ya más medidas parlamentarias en torno a la OPE. ¿Planteará la oposición reprobar a Murga?

Según Ubera, lo más grave es que el Gobierno "miente" cuando habla de que ha "colaborado" con la investigación, ya que sólo a requerimiento de la juez ha enviado todo el material que inicialmente no se puso a disposición de la Justicia. Murga, en cambio, sostiene que se han atendido "en tiempo y forma" todas las peticiones de información y remarca que la investigación interna de Osakidetza ha sido "la base" de la causa penal abierta.

Macazaga, al hilo de estas aseveraciones, ha recordado algunos ejemplos de esa investigación interna, como las frases de la responsable de las pesquisas de Cardiología, la exdirigente del PNV Belén Greaves, quien llegó a desear que el asunto se ventilara "en el ámbito interno", es decir, sin llegar a la Justicia. También ha lamentado que se ataque a quienes dan el paso de denunciar, como a la propia Obieta, cuya honestidad ha aplaudido.

"Hemos denunciado la opacidad de Osakidetza frente a su alardeo de transparencia y seguimos denunciando ese manto que todo lo tapa", ha asegurado Macazaga, a quien la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejería, no le ha permitido reproducir el audio sobre Murga. La representante de Elkarrekin Podemos ha querido cerrar su segunda intervención remarcando que "hay personas valientes que no se van a callar".