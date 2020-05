La pandemia no ha acabado: más nuevos hospitalizados que contagios (20 a 11) y cinco fallecidos

Las terrazas han abierto pero la pandemia de coronavirus no ha acabado en Euskadi. Se ven todavía muchas ambulancias en las calles. Este lunes se ha conocido el fallecimiento de otras cinco personas con COVID-19 -dos alaveses y tres vizcaínos- y que 20 personas ingresaron en los hospitales y dos, por su gravedad, pasaron a la UCI, según datos del Ministerio de Sanidad y de Osakidetza. El número total de hospitalizados crece ligeramente -sube en Bizkaia y particularmente en Cruces- y hay todavía 438 personas ingresadas, casi un 30% de los considerados como casos activos.

El total de fallecidos es de 1.423, 353 alaveses, 793 vizcaínos y 277 guipuzcoanos. Ya no hay tanta diferencia entre varones y mujeres (714 por 709), una constante al inicio de la pandemia, pero sí es llamativo que la letalidad roce el 40% en los hombres nonagenarios y siga siendo superior en todas las franjas de edad. La diferencia de sexos sí es abrumadora en los positivos, ya que ellas son 10.989 y ellos 6.720. Sólo 137 de las defunciones lo han sido de menores de 70 años.

En el otro lado de la balanza, los contagios nuevos conocidos son pocos, solamente 11, y en Gipuzkoa no se registra ninguno. Tienen esa consideración los diagnósticos de COVID-19 con una prueba PCR. En total, los positivos son 17.709 en Euskadi, 32 más que en la anterior medición añadiendo también los test rápidos. Son 17 más en Álava, que suma 4.666, 12 más en Bizkaia que ya ha alcanzado y superado la barrera de 10.000 -10.033- y apenas tres más en Gipuzkoa (3.010). Las personas dadas como recuperadas son ya 14.718, aunque en esta estadística se suman las altas hospitalarias. No obstante, el denominado R0 -casos derivados de cada contagio y que indica la evolución de la pandemia- muestra una tendencia ascendente en los últimos días, aunque en 0,70 sigue en verde, ya que siempre que esté por debajo de 1 indica que los contagios no se multiplican.

14 muertos en San Prudencio, 26 en Iturbide

En cuanto a las residencias, según los datos recopilados por este periódico en un mapa interactivo el número de fallecidos es de al menos 571 personas, ya que Bizkaia no actualiza regularmente los datos. Por citar dos casos con defunciones en las últimas horas y muy castigados, el centro San Prudencio de Vitoria acumula ya 14 muertes y Iturbide de Arrasate-Mondragón alcanza las 26. En Gipuzkoa se considera que los centros de Caser en Irún y Hondarribia, Arangoiti en Beasain o Iurreamendi en Tolosa ya no tienen casos activos, aunque sí han tenido que lamentar igualmente algunos fallecimientos.

En el conjunto de Euskadi, aunque la estadística no es homogénea entre territorios, son al menos 3.407 los casos conocidos de COVID-19 en residencias (principalmente de ancianos pero hay positivos en centros de discapacitados y en alguno de menores de Gipuzkoa). De ellos, 1.482 habrían superado ya la enfermedad, una cifra en constante aumento en las últimas jornadas. Un centenar de centros han acumulado casos y son una quincena los que han registrado más de 10 fallecidos.