La recolocación del profesorado en caso de cierre de centros,"principal escollo" del conflicto en la red concertada

Los sindicatos convocantes de la huelga en la red de enseñanza concertada de iniciativa social han señalado que hay avances "importantes" en la negociación del convenio pero que el principal "escollo" son las recolocaciones, por lo que han pedido a la patronal y al Departamento de Educación "compromiso" para dar respuesta a esta reivindicación y "encauzar el conflicto".

Miles de docentes de centros de enseñanza concertada se han vuelto a manifestado este viernes en Bilbao para reclamar un nuevo convenio, durante el segundo día de huelga, del mes convocado de paros, que ha tenido un seguimiento de entre un 70 y un 75%, según los sindicatos.

Momentos antes de iniciarse la manifestación, que ha partido a las doce del mediodía del Sagrado Corazón con el lema en euskera "Por un nuevo convenio, negociación real ya. Centros de iniciativa social en lucha", la representante de ELA en el sector, Miren Zubizarreta, ha explicado el estado de las negociaciones después de que este jueves se produjera una nueva reunión que se prolongó hasta entrada la noche.

Zubizarreta ha afirmado que en el marco de las negociaciones se han producido avances "importantes" y se han acercado posturas en diversos aspectos y que, en la actualidad, el "principal escollo o complejidad" es el tema de las recolocaciones del personal.

Tras la reunión de este jueves, según han explicado, los sindicatos expresaron su disposición a seguir negociando este viernes pero la patronal y el Departamento de Educación pidió "un tiempo" y no quisieron cerrar una nueva reunión, aunque no descartaron llamarles en las próximas horas o días.

Zubizarreta ha recordado que los sindicatos ya trasladaron al Gobierno y la patronal un planteamiento en torno a las recolocaciones hace más de cuatro años, por lo que "deberían tener los deberes ya hechos".

"Les interpelamos una vez más a que hagan los deberes y nos llamen mas pronto que tarde para, si es posible acercar posturas y darle cauce al conflicto", ha añadido.

A su juicio, la "llave, la responsabilidad y el compromiso" deben ser de la patronal y el Gobierno para superar este "escollo" y acercar "definitivamente" las posturas para encauzar el conflicto.

Zubizarreta ha afirmado que los dos tienen que actuar en este aspecto y ha recordado que el Gobierno Vasco se ha pronunciado "insistentemente" en relación a este tema y ha expresado su voluntad de "implicarse en el tema". Por lo tanto, cree que "es hora de que cumpla con ese compromiso que ha adquirido durante todo ese tiempo".

La representante de ELA ha señalado que el documento que trasladó el Departamento de Educación en torno a este tema "no garantizaba las recolocaciones" y "no tenía nada que ver con nuestra propuesta".

"Ni un día más de huelga"

Zubizarreta ha asegurado que los sindicatos no quieren hacer "ni un día más de huelga", por lo que ha apelado a la "responsabilidad de las patronales y del Gobierno, para que no tengamos que llegar a hacer ni un día más de huelga, para que no tengamos que hacerles a los trabajadores perder un día más de salario ni a los alumnos un día más de clase".

"Estamos a la espera y ya veremos si nos llaman, lo que les dijimos es más pronto que tarde. Nosotros estamos dispuestos a reunirnos en cualquier momento y a cualquier hora, el fin de semana, por la mañana, por la tarde o por la noche. Si es para lograr un acuerdo, estamos dispuestas", ha insistido.

Por otra parte, ha apuntado que el seguimiento del segundo día de la huelga convocada hasta el 5 de diciembre está siendo "muy amplio, mayoritario" y "muy parecido al de ayer", incluso en algunos centros está siendo "mayor", pese a los "abusivos" servicios mínimos decretados.