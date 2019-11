Arranca la huelga de un mes en la concertada vasca con una manifestación que sacude Bilbao: "Menos oración, más negociación"

La huelga de un mes de duración en los colegios vascos de iniciativa social de Euskadi ha arrancado este lunes 7 de noviembre a pesar de los sindicatos han asegurado que las negociaciones "van por buen camino". Las reuniones mantenidas entre los sindicatos ELA, LAB, CC.OO. y Steilas, las patronales de educación concertada y el Gobierno vasco, a lo largo de los días previos a la convocatoria de la huelga -la última se celebró la noche del miércoles- han mostrado avances significativos, pero no los suficientes como para que se desconvocaran los paros, que afectarán a los 9.000 trabajadores de la enseñanza concertada vasca y a cerca de 120.000 alumnos de los ciclos Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato y Ciclos Formativos en Euskadi.

Los sindicatos han cifrado entre un 70 y un 75% el seguimiento de la primera jornada de huelga, que se prolongará las próximas cuatro semanas, hasta el próximo 5 de diciembre. Han anunciado piquetes para la tarde de este lunes en varios colegios de Bilbao, ya que el Gobierno vasco ha anunciado la orden de servicios mínimos que no solo garanticen la apertura de los centros y la seguridad y custodia de los alumnos, sino que, además, "permita continuar con las actividades educativas mínimas y fundamentales" durante los 21 días de huelga.

Al grito de "menos oración, más negociación" miles de personas se han manifestado en Bilbao este lunes a favor de un convenio "digno" -el actual lleva diez años sin renovarse- para los trabajadores de la enseñanza concertada vasca. La manifestación ha comenzado en la plaza del Sagrado Corazón y ha finalizado en la plaza Arriaga, con una concentración que ha colapsado la plaza que se encuentra frente al teatro y el Puente del Arenal.

VÍDEO | Miles de personas se manifiestan en Bilbao en el primer día de huelga en la enseñanza concertada vasca. Los sindicatos @ELAsindikatua@STEILAS_@CCOOeuskadi@UGT_Comunica y @LABsindikatua han convocado un mes de paros en su lucha por un convenio digno para el sector pic.twitter.com/tmDcqPLINr — eldiarionorte (@eldiarionorte) November 7, 2019

"No queremos ningún colectivo precarizado en el sector. Queremos condiciones laborales dignas para el personal del primer ciclo de Infantil y las especialistas de apoyo educativo. No podemos dejar que se vinculen nuestras retribuciones a la financiación pública, tenemos derecho a la negociación colectiva, porque queremos un acuerdo de recolocación sólido que garantice un puesto de trabajo para las compañeras y compañeros que lo pierdan, porque queremos un acceso a la jubilación parcial en las mejores condiciones que garantiza la ley. Necesitamos aligerar las cargas de trabajo de todos los colectivos para poder atender de la mejor manera posible a todos y cada uno de nuestros alumnos y sus familias. No reivindicamos trabajar menos, queremos trabajar mejor", ha denunciado tras la manifestación Javi Durana quien es, desde hace 17 años, profesor de inglés en la ESO y Bachillerato en el colegio Presentación María de Vitoria y también enseña inglés en un curso formativo de enseñanza superior para estudiantes de primer ciclo de infantil.

Las negociaciones avanzan, pero no lo suficiente

Parecía que el conflicto iba a llegar a su fin cuando a finales de octubre se designó un mediador, José Ignacio Varas, con el objetivo de llegar a una negociación que evitase la huelga. Sin embargo, la presencia del mediador y el calendario de reuniones previo a la huelga, donde han participado todas las partes implicadas en el conflicto, han caído en saco roto. Fuentes sindicales afirmaron a eldiarionorte.es tras la salida de la última reunión celebrada este miércoles en la sede del CRL que las negociaciones "han presentado avances, pero han faltado concreciones y que les ratifiquen las propuestas tratadas" y que "el Departamento de Educación tiene que implicarse si verdaderamente quiere que el conflicto se solucione".

VÍDEO | Concentración en la palza Arriaga de Bilbao tras la manifestación en el primer día de la huelga de un mes en la enseñanza concertada vasca pic.twitter.com/5Dsaqodh7O — eldiarionorte (@eldiarionorte) November 7, 2019

Por su parte, la representante de ELA en el sector, Miren Zubizarreta, ha denunciado los "servicios múnimos abusivos" y ha anunciado que las centrales evalúan recurrirlos jurídicamente. A su juicio, este respaldo es "una muestra del descontento que existe en los centros de trabajo" así como "una interpelación de los trabajadores a la responsabilidad de la patronal y el Departamento de Educación".

"En los últimos días ha habido avances sustanciales en el encauzamiento del conflicto", ha admitido Zubizarreta, pero ha asegurado que los sindicatos quieren ser "muy cautelosos" porque "todavía no hay nada cerrado". "Hasta que no haya un acuerdo con unos contenidos garantizados, vamos a seguir con el calendario de huelgas y movilizaciones", ha advertido.