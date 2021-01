Aunque en una parte importante del territorio hemos visto la nieve muy de cerca, todos hemos visto también el caos en Madrid a través de los medios de comunicación. Barrios incomunicados, dificultad para la movilidad y colegios cerrados durante una semana. Es cierto que gestionar una ciudad como Madrid no es nada fácil. No son sólo los millones de personas que viven allí, sino también los que se desplazan a diario. Se necesita, por ejemplo, unas enormes infraestructuras para canalizar toda esa movilidad. Y también es cierto que uno tiene derecho a equivocarse en algunas cosas. No siempre acertamos en todo, especialmente cuando se gestiona la vida municipal. El problema surge cuando te equivocas con demasiada frecuencia y, además, quieres evadir tu responsabilidad.

