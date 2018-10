Rivera carga contra los Presupuestos y tacha la subida del salario mínimo de "muy populista" y "trasnochada"

Albert Rivera ha insistido este lunes en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que acaba de presentar el Gobierno pactados con Unidos Podemos para enviarlos a Bruselas, son "malos" y "papel mojado", "un acuerdo con populistas que no va a ir a ninguna parte". "No compartimos la política trasnochada de subir por decretazo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", ha sentenciado.

En su comparecencia en la sede del partido tras la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos, Rivera ha recordado que "a ese acuerdo le faltan escaños y proyecto de país", y además, "están en manos del señor que nos ha llamado a todos los españoles tarados [en alusión a Quim Torra], de Iglesias y de Rufián". "Es malo poner la economía en manos de los que quieren destruir el Estado", ha sentenciado.

El líder de Ciudadanos considera que "podemizar la economía", como cree que ha hecho Sánchez, "es una barbaridad", pero opina que el presidente del Gobierno "es capaz de cualquier cosa con tal de estar unas semanas más atrincherado en La Moncloa". Rivera culpa de que se esté "desacelerando la economía" precisamente a las políticas que ha pactado Sánchez con Pablo Iglesias, "por eso están teniendo que rebajar las previsiones de crecimiento", ha lamentado.

Uno de los acuerdos de los PGE que rechaza de plano su partido es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros mensuales, que el Gobierno acaba de aprobar por decreto. "Todo eso de subir el salario mínimo es muy populista y bonito. Sería maravilloso que todos los trabajadores pudieran cobrar mucho más pero no se pueden subir por decreto el SMI sino que hay que vincularlo a la productividad y a la competividad", ha señalado.

También ha criticado la subida de impuestos, algo contra de lo que ha "peleado" su partido, según ha recordado. En concreto, Rivera ha cargado contra las nuevas cuotas que tendrán que abonar los autónomos, un sector que a su juicio ya ha tenido que soportar muchas cargas y ahora empezaba a ver aliviada su situación gracias a las propuestas de Ciudadanos. "La subida que proponen ahora es una trampa y va a ser una losa para los autónomos", ha advertido.

Por ello, ha anunciado que su partido "no va a permitir que los autónomos sean los castigados en estos presupuestos", y registrará hoy mismo en el Congreso una proposición en la que instarán al Gobierno a desvincular la subida del SMI del aumento las cuotas a los autónomos. En su opinión hay que garantizar a este colectivo que esta subida a 35 euros al mes -420 euros al año-, no les afecte y tengan la posibilidad de acogerse a la tarifa plana. De esta manera, ha señalado el líder de Ciudadanos, los autónomos podrían llegar sin problemas a final de mes y se evitará que pagar las cuotas no suponga para ellos "una losa o los machaque".

Además, Rivera ha vuelto a criticar a el presidente por seguir "mirando para otro lado" en Catalunya. En este contexto, ha anunciado que su grupo está totalmente en contra de la derogación del decreto que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis en Catalunya para favorecer la movilidad de las empresas que se sentían incómodas con el Govern independentista.

Dicho esto, Rivera ha vuelto a pedir elecciones generales. "Le pedimos al señor Sánchez que convoque elecciones, que no le tenga miedo a las urnas y que los ciudadanos sean los que decidan si quieren subidas de impuestos o no, o si quieren que la economía se podemice". "¿Quién ha decidido estos presupuestos y esta subida de impuestos y de cuota a los autónomos? "Solo Sánchez con Torra y sus socios", se ha respondido él mismo.