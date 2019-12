Batet fija el Pleno de la investidura de Sánchez para los días 4, 5 y 7 de enero

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha fijado el Pleno de la investidura de Pedro Sánchez los días 4, 5 y 7 de enero. Así se lo ha trasladado ya a los grupos parlamentarios, según han informado fuentes de la presidencia de la Cámara Baja. Con ese calendario, que da margen para que el Consell Nacional de ERC y la dirección federal del PSOE ratifiquen el acuerdo por el que los trece diputados republicanos se abstendrán, Sánchez será investido el próximo martes 7 de enero.

El proceso marcado en la ley para las investiduras establece que el candidato salga investido presidente por mayoría absoluta en una primera votación y que, de no lograrla, 48 horas después se celebre otra en la que el Congreso le otorgaría la confianza con mayoría simple, es decir, más síes que noes.

La presidenta del Congreso aún no ha convocado formalmente la sesión, pero ha trasladado a los grupos parlamentarios que el debate comience a las 9 de la mañana del sábado 4 de enero con la intervención de Sánchez, que no tiene límite de tiempo. La intención es que, tras un receso, comiencen a subir a la tribuna los portavoces de los grupos de mayor a menor representación parlamentaria antes de mediodía, informa Gonzalo Cortizo. Este es el mensaje que Batet remitió a los portavoces parlamentarios.

Buenos días, Portavoz.

Te anuncio mi intención de convocar el Pleno del Congreso para celebrar el Debate sobre la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno los días 4 y 5 de enero y, en su caso, el día 7.

Aunque la convocatoria formal del Pleno no se producirá hasta el día 2, he querido avisaros como portavoces con la suficiente antelación para que los miembros de la Cámara puedan programar sus viajes y asegurar su presencia en Madrid DESDE PRIMERA HORA del día de la sesión.

Aprovecho asimismo la ocasión para desearte una feliz salida y entrada de año.

Ese horario permitirá que las votaciones de los días 5 (víspera de Reyes) y 7 de enero se celebren por la mañana. El calendario habitual supone que el 8 de enero Sánchez prometa su cargo y, a partir de ahí, designe a los miembros del Gobierno. PSOE y Unidas Podemos han intentado mantener en secreto quiénes serán los ministros de la coalición.

Batet no ha esperado finalmente a fijar el Pleno a que el Consell Nacional de ERC avale el próximo 2 enero a partir de las 17 horas el acuerdo alcanzado con el PSOE a cambio de su abstención y que supone la creación de una mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat que vaya más allá de la establecida en el Estatut a través de la comisión bilateral. Además, las conclusiones a las que llegue esa mesa de diálogo se someterán a consulta ciudadana en Catalunya. Ese acuerdo también será ratificado por la Ejecutiva del PSOE el 3 de enero.

Tras cerrar el acuerdo con ERC, Sánchez pisó el acelerador y suma ya los apoyos necesarios para que la investidura salga adelante con mayoría simple en la segunda votación. Así, este lunes por la mañana firmó el pacto con el PNV por el que los seis diputados que pilota Aitor Esteban darán su 'sí'.

Horas después hizo público junto a Pablo Iglesias el documento programático que será la base de la acción del gobierno de coalición. Tras ese acto, el equipo negociador encabezado por Adriana Lastra cerró el apoyo de los dos diputados de Más País, Íñigo Errejón e Inés Sabanés. El parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, aseguró también que su respaldo está "más cerca" tras los últimos documentos que ha intercambiado con los socialistas. El BNG ha señalado este martes que aún no ha cerrado ningún acuerdo con el PSOE y que no puede contar con su voto favorable.

Frente a los 163 noes asegurados con los que cuenta Sánchez (PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, UPN, CUP y Foro), la abstención de Bildu –que tendrá que ser ratificada por su militancia– también allana el camino a la espera de la posición que mantengan Teruel Existe, Coalición Canaria y Nueva Canarias. No obstante, el PSOE da por hecho que no bloquearán la investidura de Sánchez.