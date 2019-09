Casado responde a la propuesta de gran coalición de Feijóo: "Sánchez jamás ha querido el apoyo del PP"

"Sánchez jamás ha querido el apoyo del PP". El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha respondido este lunes con esas palabras a la insistencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pidiendo un Gobierno de coalición entre PSOE y PP.

Feijóo, uno de los barones con mayor poder institucional del PP, aseguraba el domingo en una entrevista en ABC: "Si en España no tuviésemos una serie de políticos adolescentes a los que les hemos dado un Ferrari de 47 millones de pasajeros y están a punto de estrellarlo, si tuviésemos hombres de Estado, estoy seguro que podría haber un Gobierno de coalición".

Casado ha asegurado este lunes, durante un desayuno informativo del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que el PP ha mantenido una "posición responsable, generosa, siempre dispuesta al diálogo" y "ha dado todas las facilidades para que este bloqueo se pudiera solucionar".

No obstante, ha insistido en el 'no' a una posible investidura de Sánchez. "Una abstención del PP es insuficiente", ha remarcado, en una clara respuesta a Feijóo. "Sánchez jamás ha querido el apoyo del PP porque no ha ofrecido una gran coalición como la que ofrecimos en 2015. El problema es que jamás le ha interesado ningún tipo de acuerdo con el PP", ha insistido.

Además, a juicio del líder del PP, el CIS señala que el electorado popular "jamás" entendería esa abstención porque Sánchez "ha jugado con los españoles, ha querido seguir como presidente para financiar campaña electoral".

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Más no hemos podido hacer", ha concluido Casado, que ha parafraseado a Maura: "Por mí que no quede. Por nosotros no quedó, hicimos todo lo posible".