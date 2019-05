Ciudadanos fracasa en su intento de desplazar al PP como primera fuerza de la derecha

Albert Rivera no ha conseguido desplazar a Pablo Casado como líder de la derecha. Al igual que el 28A, este domingo Ciudadanos ha aumentado sus apoyos en las urnas pero no ha sido suficiente para superar al PP. No han logrado el sorpasso en los principales territorios en los que sí se impusieron en las elecciones generales, ni en aquellos donde se quedaron muy cerca de desbancar a los populares.

El PP se ha impuesto en todas las comunidades autónomas en las que se celebraban elecciones este domingo, incluso en aquellas como Madrid -donde Ciudadanos ganó en las generales- y en Aragón, Asturias y Baleares, donde los de Rivera acariciaron el sorpasso hace un mes.

PP y Ciudadanos habían planteado este 26M como una segunda vuelta de las generales, donde el desplome de los de Casado y el ascenso del partido de Rivera dejó en una horquilla de 200.000 la batalla por el liderazgo de la derecha. El impulso de Rivera en las generales le llevó a proclamarse como el líder de la oposición, a pesar de haber quedado por detrás del PP en escaños. Casado, por su parte, acudía a esta tratando de retener poder territorial ante la debacle que anticipaban unos resultados que dejaron a la mitad su grupo parlamentario en el Congreso.

Hace un mes, hubo varios territorios donde Ciudadanos quedó por delante del PP. La Comunidad de Madrid fue el más importante: los de Rivera acabaron dos puntos por encima de los populares y les sacaron un diputado. También se impusieron en la ciudad de Madrid, donde los datos dieron esperanzas a Begoña Villacís para ver más cerca la posibilidad de ganar la Alcaldía. Rivera compareció aquella noche con su candidata al Ayuntamiento a un lado y con el cabeza de lista a la Comunidad, Ignacio Aguado, en el otro. Dio por hecho que iban a ganar.

Esos pronósticos se han revertido este domingo. José Luis Martínez Almeida, el candidato que Pablo Casado eligió para enfrentarse a Manuela Carmena, será alcalde de Madrid con la ayuda de Ciudadanos y Vox. A pesar de que cae seis concejales, el PP ha logrado imponerse a Ciudadanos (que pasa de siete a 11) y el heredero político de Esperanza Aguirre en la capital logra así retener el liderazgo del bloque de derechas en la capital.

Mismo escenario en la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, a quien Casado colocó como candidata apartando al entonces presidente regional del PP, Ángel Garrido -ahora en las filas de Ciudadanos-, será la presidenta. A pesar de que pierde 18 diputados, Díaz Ayuso lidera con 30 escaños el bloque de la derecha por encima de Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos, que sube de 17 a 26. Los dos alcanzan la mayoría absoluta gracias a los 11 concejales de Vox.

El PP ha evitado el sorpasso que se dio en las generales y con ello ha dado aire a Casado, que ha visto cómo sus dos apuestas personales gobernarán en Comunidad y Ayuntamiento. "PP solo hay uno, y este es el único Partido Popular", ha dicho un exultante Casado a las puertas de Génova, en un discurso dirigido a quienes querían arrebatarle el liderazgo de la derecha y con ello poner en duda su continuidad al frente del partido.

En Barcelona, donde Ciudadanos ya se impuso en las elecciones generales, Manuel Valls encabezaba la candidatura apoyada por Ciudadanos. En este caso la victoria ha sido aplastante: Valls se ha llevado seis concejales y el 13,2% de los votos, mientras que la candidatura del PP, Josep Bou, se queda con dos concejales y el 5% de los votos. Es el único territorio importante donde una candidatura vinculada a Ciudadanos, que se separó de la línea oficial del partido durante la campaña.

Cádiz y Málaga fueron otros dos territorios donde Ciudadanos se impuso al PP en las generales. Este domingo los datos han sido muy distintos. En la ciudad de Málaga ha vuelto al ganar el PP con Francisco de la Torre al frente. Se ha hecho con casi el 40% de los votos y 14 concejales. Ciudadanos se ha quedado con poco menos del 8% y dos concejales. Ambas formaciones, eso sí, alcanzan la mayoría absoluta para mantener la Alcaldía. En Cádiz, el PP dobla en votos y concejales a Ciudadanos.

Sin sorpasso en Asturias, Baleares y Aragón

El pasado 28A Ciudadanos se quedó a poco más de un punto del PP en Asturias: 17,9 frente al 16,7% de los votos. Ahora el PP le ha sacado tres puntos a Ciudadanos, que se traducen en el doble de escaños, 10 frente a cinco.

En Baleares los de Rivera se impusieron por unas décimas al PP. El resultado ha dado un vuelco completo este domingo, con el PP alcanzando el 22,4% de los votos y 16 escaños frente al 10% de Ciudadanos, que se ha quedado con cinco diputados. En Palma el PP le ha sacado 6 puntos.

Ciudadanos también acarició el sorpasso en Aragón. Se impuso en Zaragoza y se quedó a pocos votos en Huesca. En las elecciones autonómicas de este domingo, el PP ha retenido el 21,12% de los votos y 16 escaños, frente al 16,85% de Ciudadanos, que sube de cinco a 12 diputados. En Zaragoza, Ciudadanos se ha quedado cerca pero no ha logrado superar al PP, que ha quedado por encima por algo más de tres puntos.

En las elecciones europeas, Ciudadanos ha bajado tres puntos su resultado respecto a las generales. La lista que encabeza Luis Garicano ha conseguido siete escaños y el 12%, frente al 20% de los votos y 20 escaños que ha conseguido la lista del PP encabezada por Dolors Monserrat.