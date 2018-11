El Gobierno, sobre la foto de Juan Carlos I con el heredero saudí acusado de ordenar el asesinato de Khashoggi: "Tenemos el respeto al rey emérito que se merece"

El Gobierno evita criticar la imagen de Juan Carlos I departiendo con Mohamed Bin Salmán en el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi este domingo. El príncipe heredero saudí está acusado de haber encargado el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul.

¿Le preocupa al Gobierno la imagen del rey con el príncipe heredero saudí? "A esa pregunta no voy a responder, el jefe del Estado tiene suficiente autoridad y prestigio para poder hacerlo", ha respondido la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá a su llegada a Bruselas para el consejo de ministros de Educación de la UE.

Pero ya no es jefe del Estado, le indica el periodista a la portavoz del Gobierno: "Ah, es el rey emérito, no lo he visto", responde Celaá: "No hemos tratado eso en el Gobierno, soy portavoz del Gobierno. Es algo que está ahí, y tenemos el respeto al rey emérito que se merece. Y nada más".

Está acusado de dar la orden de asesinar al periodista Jamal Khashoggi, insiste otra periodista: "No les contestaré más a esto", sentencia la portavoz. ¿Y cuando se encuentre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con él en el G-20? ¿Es una foto incómoda? "Cada cosa a su tiempo", zanja Celaá.

Juan Carlos I coincidió este domingo con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salmán, en el gran premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi. La CIA señaló a Salmán como el responsable de ordenar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí de Estambul.

La desaparición del periodista en el consulado saudí en Estambul conmocionó a la comunidad internacional. La investigación de la policía turca primero y de la CIA después concluyó que Kashoggi fue descuartizado y trasladado fuera de Turquía en bolsas mediante valija diplomática. Para despistar a los investigadores, otro hombre de aspecto similar al periodista y vestido con sus mismas ropas, se dejó grabar por las cámaras de seguridad abandonando el edificio.

Aunque las relaciones de amistad entre la monarquía española y la casa real saudí son antiguas, la imagen del rey emérito con el príncipe saudí deja en una situación muy complicada tanto al rey Felipe VI como al Gobierno. Las relación entre ambas monarquías han sido históricamente relevantes para los intereses comerciales de ambos países: las exportaciones de España a Arabia Saudí superan los 2.000 millones anuales y España es el cuarto mayor proveedor de material de defensa.