No, el Gobierno no "oculta" miles de muertos con coronavirus como afirma Casado

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno de "ocultar a los muertos para ocultar su incompetencia". "¿Cómo es posible que según el Instituto Público Sanitario Carlos III haya 43.000 víctimas y que usted solo reconozca 28.000?", peguntaba el jefe de la oposición desde la tribuna de oradores.

Los 43.000 muertos a los que hace referencia Pablo Casado son los fallecidos que no esperábamos esta primavera, que se registran en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad ('MoMo'), los informes que elabora desde hace años el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que tiene una doble dependencia: del ministerio de Ciencia e Innovación y del propio ministerio de Sanidad. Es decir, el dato que utiliza el líder de la oposición para acusar al Gobierno de "ocultar a los muertos" está sacado de un organismo dependiente del propio Gobierno.

La epidemióloga responsable del equipo que elabora los MoMo, la doctora Amparo Larrauri, indicaba en una entrevista a eldiario.es que esas 43.000 muertes "son los resultados de la vigilancia de mortalidad diaria por todas las causas" y que "significan la diferencia entre las defunciones que observamos para un periodo de tiempo -con información de los registros civiles-, y la mortalidad esperada a partir de las series históricas en España de los últimos diez años", a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

Es decir, el 'MoMo' estima un exceso de muertes por todas las causas, y no solo por coronavirus, como da a entender Pablo Casado. "Es muy lógico suponer que parte de la mortalidad en exceso corresponde directamente a la COVID-19. También es lógico pensar que las defunciones reales por COVID-19 han sido un número mayor del que proporciona el Ministerio de Sanidad, puesto que son cifras oficiales procedentes de las comunidades autónomas que no pueden cubrir la totalidad, solo las defunciones confirmadas microbiológicamente", señalaba la experta.

Es decir, el Gobierno no "oculta a los muertos", como acusa Casado, ya que da los datos confirmados que recibe de las comunidades autónomas: 27.127 en el informe que facilitó Sanidad este martes. En cualquier caso, la responsable del MoMo ya indicaba que este desajuste entre sus datos y los de Sanidad "no es nada anormal ni contradictorio: son estudios que no se contraponen sino que se complementan para establecer cuál ha sido el verdadero impacto de la pandemia. Lo anormal sería que fueran iguales". El Instituto Nacional de Estadística también da datos sobre defunciones y causas de muerte, y entre todos los resultados estimarán "con mayor precisión el impacto de la pandemia de COVID-19 en la mortalidad".