Iglesias no concibe que Sánchez vaya a la investidura sin los apoyos garantizados e insiste en un Gobierno de coalición

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha planteado ante el jefe del Estado la posición de su grupo parlamentario para la investidura de un nuevo presidente del Gobierno: negociar un programa "progresista" con el PSOE y un Ejecutivo de coalición como "garantía" de que se ponen en marcha las medidas acordadas. Solo así, ha asegurado ante los periodistas, votarán a favor de Pedro Sánchez. Iglesias ha reclamado además que las negociaciones comiencen cuanto antes y ha descartado que el líder socialista se presente a la investidura sin tener garantizados apoyos suficiente: "No concibo que el candidato llegue a la investidura sin los acuerdos cerrados".

Iglesias ha comparecido durante media hora ante los medios de comunicación en el Congreso para dar cuenta de su visita al Palacio de la Zarzuela. El secretario general de Podemos ha señalado que la reunión con el jefe del Estado ha sido "cordial" y ha valorado la "empatía" de Felipe de Borbón a la hora de hablar de "política nacional e internacional".

"Le he transmitido que lo más sensato sería un Gobierno de coalición proporcional a los resultados de las elecciones generales que garantice estabilidad y políticas progresistas", ha dicho Iglesias.

El líder de Unidas Podemos ha asegurado que le ha planteado a Felipe VI cuatro ejes programáticos sobre los que articular dicho acuerdo de Gobierno: un programa de inversiones estratégicas que evite una desaceleración económica como consecuencia "de la guerra comercial emprendida por Donald Trump"; acabar con la precariedad laboral "y reconocer que las reformas laborales de 2012 y 2010 han fracasado"; reducir la desigualdad económica y social y plantear una "ley de suficiencia de ingresos con una cuantía mínima de 600 euros"; y una amplia reforma fiscal.

Estas medidas, que ya planteó profusamente Iglesias ante el Círculo de Empresarios de Catalunya, se las planteará a Pedro Sánchez "cuando tenga a bien iniciar una ronda de contactos para una investidura", ha asegurado Iglesias. El secretario general de Podemos se ha mostrado sorprendido, como el resto de portavoces que han comparecido ayer y hoy en el Congreso, de que el líder socialista no haya descolgado todavía el teléfono para iniciar conversaciones con nadie.

Iglesias ha recordado que el candidato debe explicar al jefe del Estado con qué apoyos cuenta para ser investido y ha rechazado la opción de que Sánchez se presente a la investidura sin haber cerrado los votos necesarios para ser elegido. "No concibo que el candidato llegue a la investidura sin los acuerdos cerrados. A la investidura uno va con los deberes hechos. El rey encarga a un candidato que se trabaje la investidura. No concibo que alguien vaya a la investidura sin tener los acuerdos", ha insistido.

Iglesias ha despejado las muchas preguntas sobre qué fórmula de Gobierno de coalición prefiere y ha señalado que, primero, buscará un acuerdo programático y que la discusión sobre la composición del Consejo de Ministros vendrá después. Lo que sí ha dejado claro es que no aceptará vetos por parte de Sánchez: "Nosotros no vetaremos ningún nombre que proponga el PSOE, de la misma forma que el PSOE no vetará ningún nombre que presentemos nosotros".

El líder de Unidas Podemos ha descartado en cualquier caso un apoyo externo al PSOE. "Solo un Gobierno de coalición garantiza medidas progresistas", ha dicho. Iglesias se ha referido al acuerdo programático firmado por él y Sánchez en 2018 como ejemplo: "No existe ningún mecanismo de control de los acuerdos programáticos. Llegamos a uno muy bueno y comprobamos que una cosa es lo firmado y otra lo que se hace". Y ha insistido: "La única forma es desde el Consejo de Ministros y es evidente. No hay mecanismo formal para controlar que un acuerdo programático se lleve a la práctica".

Además, Iglesias ha sostenido que un Gobierno en solitario del PSOE acabaría inclinándose a la derecha. "Lo que hemos visto en los últimos 15 días no invita a pensar que un Gobierno en solitario garantice programas progresistas", ha señalado. Y ha añadido: "Lo primero que ha hecho [el PSOE] es tender la mano a Ciudadanos". Iglesias ha zanjado: "Si Albert Rivera quisiera, el PSOE buscaría ese acuerdo".

La salida de Echenique

En una rueda de prensa sin límite de preguntas Iglesias también ha respondido sobre la destitución de Pablo Echenique como secretario de Organización de Podemos y su sustitución por Alberto Rodríguez, que deberá ser ratificada este sábado por el Consejo Ciudadano Estatal.

"Ser secretario de Organización en cualquier partido es asumir la responsabilidad más difícil y gravosa", ha concedido Iglesias, quien ha dicho que "una cierta rotación" en el cargo "es sensata y buena".

Preguntado por si el cese es una respuesta a los malos resultados del 26M, Iglesias ha dicho que el partido debe "tener un debate para mejorar los resultados". El secretario general ha puesto el acento en el "contraste" entre los resultados de abril y mayo y ha defendido que "Echenique va a ser crucial en una tarea que le encomendará el CCE el sábado: la acción de Gobierno y las negociaciones con el PSOE".