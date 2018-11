Juanma Moreno dice desconocer el "ideario" de Vox, al que considera un "aliado" del PSOE

"Yo es que no he encontrado su ideario en ninguna parte. Creo que ocultan sus verdaderas intenciones, su programa real lo tienen oculto". Con estas palabras se ha expresado este martes el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se ha negado en varias ocasiones a definir a Vox como un partido de extrema derecha. El dirigente popular no ha cerrado la puerta a lograr un pacto postelectoral con la formación que preside Santiago Abascal, aunque ha dejado claro que, por el momento, ese acuerdo no está entre sus planes.

En una entrevista en la Cadena Ser, Moreno ha asegurado que " Vox más que un aliado para el cambio es una amenaza para el cambio porque puede limitar el crecimiento del PP" en Andalucía en las elecciones del 2 de diciembre. Por eso ha llegado a tildar a la formación ultraderechista de "aliada" del principal rival político de los populares, el PSOE de Susana Díaz. "No ha encontrado a Vox ningún aliado mejor que el PSOE andaluz, todos sus dirigentes hablan de Vox", ha lamentado el candidato popular.

La irrupción de Vox en el juego político está complicando la campaña electoral del PP en Andalucía y ha trastocado el plan de Pablo Casado para erigirse en el líder que aglutine a todo el centro derecha español en torno a las siglas populares. Las últimas encuestas publicadas que vaticinan la entrada del partido ultraderechista en el Parlamento andaluz e incluso en el Congreso de los Diputados, y los propios sondeos internos que manejan los populares –que van en la misma línea–, han obligado a la dirección del PP a cambiar de estrategia con el objetivo de frenar la sangría de votos hacia la formación que preside Santiago Abascal.

Casado había optado hasta ahora por no dar categoría de rival político al partido que dirige su excompañero de filas, minusvalorando su crecimiento en las encuestas y reduciendo su posible respaldo electoral a algo "testimonial". En los últimos días Génova ha decidido, en cambio, introducir a Vox en sus discursos y reconoce abiertamente que compite con la formación ultraderechista por un puñado de votos que, según la dirección del PP, podrían resultar determinantes para desbancar a la izquierda del poder de la Junta de Andalucía e incluso de la Moncloa.

Moreno ha denunciado que en Andalucía " hay una poderosa red y entramado que ejerce el PSOE desde hace décadas". Y ha asegurado que el objetivo de su partido es "sacar el mejor resultado posible que nos permita propiciar un cambio en Andalucía después de 40 años de socialismo". El candidato del PP ha planteado, además, una bajada masiva de impuestos "para fomentar la creación de empleo". "Quiero que Andalucía compita y que lo haga de verdad, igualando la fiscalidad a la de otras comunidades como Madrid", ha zanjado.