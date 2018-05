Patxi López ve "razonable" acercar presos de ETA a Euskadi pero lo desvincula del anuncio de su disolución

Patxi López ve "posible y razonable" que se produzca un acercamiento de presos de ETA a cárceles de Euskadi, pero desvincula esa posición del anuncio de disolución de la banda terrorista. "Desde hace años estamos diciendo que otra política penitenciaria que acompañe a la nueva realidad es razonable que se haga", ha expresado en una rueda de prensa en Ferraz en la que ha dejado claro que "no tiene que ver con la respuesta al anuncio de ETA".

"Deberíamos hacer una cosa que es no mezclar la política penitenciaria con el anuncio de disolución porque parecería un intercambio de cromos", ha expresado el exlehendakari tras la reunión de la dirección del PSOE. La dirección socialista había rechazó de plano cualquier tipo de negociación de acercamiento tras el comunicado en el que la banda pidió perdón.

"Estas cosas se pueden hacer sin calendario y con discreción", ha aseverado López, que considera, además, que precisamente la política de dispersión es uno de los elementos de "victimización" que usan los etarras.

El dirigente socialista ha dicho, no obstante, que el PSOE no instará al Gobierno de Mariano Rajoy a que modifique la política penitenciaria porque considera que no se puede " convertir el fin de ETA en una pelea entre demócratas". De hecho, López ha asegurado que "todos los gobiernos han negociado" con la banda, pero que solo el de José Luis Rodríguez Zapatero se topó con " otro partido en contra incluso sacando a la calle a la gente" en referencia al PP.

López ha asegurado que ningún socialista acudirá al acto de disolución de ETA en Francia, al que sí acudirán PNV, Bildu ,UGT y una delegación de Podemos. "Cada uno adopta la posición y aparece donde quiere aparecer. El PSOE no va a hacer el juego a la banda terrorista ETA. Va a contarnos eso de que gracias a ellos tenemos la paz, que tenían una justificación para su existencia, que la verdad es lo que ellos nos cuentan... No voy a jugar a eso", ha afirmado. "Ni un socialista acompañará a esa ceremonia para lavar la cara a quien jamás se la podrá lavar", ha sentenciado.

De hecho, el exlehendakari ha reprochado que todos los movimientos de ETA desde el fin de la violencia se han producido con "parafernalia". "Bienvenida sea la desaparición, no le demos ningún papel protagonista", ha expresado López, que ha pedido también a la izquierda abertzale que asuma "su propia responsabilidad", ya que atribuye a la izquierda abertzale que diera la "cobertura política" que le daba a ETA determinado "respaldo social".