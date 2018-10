Rufián advierte a Iglesias ante su visita a Junqueras: "No se puede usar el dinero para que nos olvidemos de los presos"

El diputado de ERC, Gabriel Rufián ha lanzado este miércoles una advertencia al líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ante la visita que este último realizará el próximo viernes al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la prisión de Lledoners donde se encuentra preso. "No se puede utilizar el dinero para que nos olvidemos de los derechos civiles. No se puede utilizar el dinero para que nos olvidemos de nuestros presos políticos", ha asegurado en una entrevista en La Sexta.

Rufián criticaba así que Iglesias pretenda acudir a su visita a Junqueras con la intención de negociar el apoyo de los republicanos catalanes a los Presupuestos de 2019 pactados entre Unidos Podemos y el Gobierno. "Con paternalismos, con chantajes, con trampas Podemos con nosotros va a obtener bastante poco", ha señalado el diputado de ERC.

En un mensaje en Twitter, el parlamentario ha dirigido un mensaje a Iglesias: " En lugar de ir a presionar a una celda de Lledoners para aprobar los presupuestos del PSOE se puede ir a presionar a un despacho de Moncloa para liberar a 9 demócratas de una condenada salvaje, injusta y vengativa".

Por la mañana, Iglesias defendía su visita a Junqueras: "Hay que normalizar el diálogo político. Es una cosa normal y saludable que el secretario general de Podemos se reúna con el jefe de ERC", ha declarado a la prensa en los pasillos del Congreso. Iglesias ha afirmado que lo que es "excepcional" es que Junqueras permanezca en prisión preventiva y que "desearía que no estuviera en la cárcel". No obstante, además de esta cuestión, considera que hay otros "problemas políticos" que resolver como los que atienden, a su juicio, los Presupuestos que ha acordado Podemos con el Gobierno, y que necesitan el apoyo de ERC.

"Que los ciudadanos catalanes no lleguen a fin de mes es un problema político y yo estoy convencido de que una fuerza política de izquierdas no va a impedir que los ciudadanos en Cataluña puedan ganar 900 euros de salario mínimo, que suba la dependencia o que se proteja a los inquilinos y se baje el precio de los alquileres. La política no se agota en un tema aunque ese tema pueda ser muy importante, y nuestra posición es muy clara, los presos deberían estar fuera", ha asegurado.