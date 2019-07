El guiño de Sánchez al feminismo: solo 'sí es sí', paro para las empleadas del hogar y ley de igualdad en el empleo

Feminismo. Ha sido una de las palabras más repetidas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante su discurso de investidura. "La discriminación de la mujer no es fruto del azar, es producto de una sociedad patriarcal que ha tolerado como normales situaciones que discriminación a la mujer en el hogar, en el trabajo, en los espacios públicos y en las relaciones interpersonales", ha dicho. Sánchez ha desgranado algunas de sus propuestas sobre violencia de género e igualdad con referencias al 8M y a la paridad política de la que España se puso al frente con el parlamento más igualitario de la Unión Europea.

Con la sentencia que el Tribunal Supremo dictó hace solo unas semanas sobre el caso de 'la manada' de fondo, Sánchez ha anunciado una modificación de los delitos sexuales sobre la que el Ejecutivo ya trabajó en la legislatura anterior. "Para mi Gobierno no puede existir una relación sexual sin el consentimiento expreso de la mujer. El silencio no equivale a una afirmación. Una violación es una violación, no queremos manadas ni lobos solitarios", ha dicho. De sus palabras se deduce que el Ejecutivo llevará al Código Penal el 'solo sí es sí' y la eliminación de la distinción entre abuso y agresión sexual.

Sánchez ha recordado los asesinatos machistas de las últimas horas y la cifra de ya más de mil mujeres asesinadas en España desde 2003. Ha lamentado también la falta de una definición común de feminicidio y de una legislación común europea. Su propuesta: implementar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un documento con más de cien medidas de las que solo se han puesto en marcha unas pocas.

Sobre empleo, el presidente en funciones ha recordado algunas de las medidas aprobadas durante su mandato -la equiparación de los permisos de paternidad o la ley de igualdad salarial- y se ha comprometido a trabajar en una Ley de Igualdad de Trato en el Empleo y la Ocupación. También a poner en marcha el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que contempla el derecho a desempleo para las empleadas del hogar.

Sánchez ha mencionado a las familias monoparentales para recordar que casi el 90% están encabezadas por mujeres y casi la mitad se encuentran en riesgo de pobreza. En su agenda de gobierno, ha dicho, está la aprobación de una ley de familias "en plural" que atienda a la diversidad familiar que existe hoy en día.

En su discurso también ha hecho mención a los derechos LGTBI y ha denunciado las agresiones homófobas que se produjeron durante los días del Orgullo. El presidente en funciones ha anunciado un plan de acción contra los delitos de odio y la puesta en marcha de la Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación.