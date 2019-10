Sánchez confirma una investigación sobre "vínculos" entre "responsables políticos" y Tsunami Democràtic

Pedro Sánchez confirma que las autoridades están investigando posibles vínculos entre responsables políticos y la plataforma Tsunami Democràtic, que convocó movilizaciones tras la sentencia del procés que acabaron en disturbios. El Gobierno aseguró que los altercados los provocaba una "minoría" violenta, pero muy organizada y que respondía a un "mando".

En una entrevista en Informativos Telecinco, el presidente en funciones ha asegurado que se están analizando quién está detrás de esa plataforma y si ostenta algún puesto de responsabilidad, además de el proceso judicial que seguirán los más de 200 detenidos de las últimas semanas.

"Hay distintas líneas de investigación –ha explicado–. No va a haber ningún delito que quede impune". Así, ha asegurado que los manifestantes que han llevado a cabo "actos vandálicos" –y que ha cifrado en más de 200– tendrán que asumir responsabilidades "administrativas y eventualmente penales". "Otra cuestión distinta es ver si existen vínculos entre responsables políticos y algunas plataformas. No puedo adelantar ninguna cuestión, pero los servicios de Inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están en esta cuestión y vamos a llegar hasta el final", ha respondido a la pregunta de si hay dirigentes detrás de Tsunami Democràtic, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Sánchez ha enfatizado que las "primeras víctimas" del independentismo son los propios catalanes. Así, ha aprovechado para afear que Quim Torra "diga que ha habido un enfrentamiento entre Policía y violentos". "No es cierto, ha habido un ataque de los violentos a la sociedad catalana", ha dicho el presidente en funciones, que ha alabado la labor de los agentes así como la coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Escuadra.

También ha vuelto a emplazar a Quim Torra a impulsar un diálogo entre catalanes como forma para solucionar el problema de "convivencia" tras hacer "autocrítica" por lo que el líder del PSOE considera que es un fracaso del proyecto político independentista: "Tiene que reconocer que la mayoría no quiere la independencia, quiere permanecer en España".

Catalunya es uno de los "desafíos" que Sánchez repite constantemente que España tendrá que enfrentar con un Gobierno fuerte, un argumento con el que ahora pretende convencer a los indecisos. "Los independentistas quieren un Gobierno débil, la derecha y sus tres siglas quieren un Gobierno débil y eso puede ser bueno para ellos desde el punto de vista electoral, pero es lesivo para España", ha afirmado.

Dirigiéndose directamente a quienes no han decidido a quién votar el 10N, Sánchez ha reconocido que "entiende que estén cansados y tengan dudas de la valía de su voto", pero ha intentado convencerles de la utilidad de votar al PSOE: "No son pocos los desafíos. Solo un Gobierno fuerte va a hacer frente a esas amenazas. Solo el PSOE garantiza un proyecto político, equipo para llevarlo a cabo y presencia territorial que no tiene otra organización". Según el presidente, el resto de formaciones tiene solo un "proyecto para dos semanas": "Debilitar al PSOE".