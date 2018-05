Teresa Rodríguez acusa a Echenique de "sobrepasar líneas rojas" en una conversación tuiteada por error

La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha publicado este jueves durante unos segundos y por error parte de una conversación privada con el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, en la que le acusa de intentar "colocar" en los medios de comunicación un "documento inventado" contra ella. "Estáis sobrepasando líneas rojas", asegura Rodríguez. "A mí también me dicen cosas y no me las creo", responde Echenique.

Rodríguez ha tuiteado el cruce de mensajes durante unos segundos. Suficientes como para ser visto y guardado por periodistas y usuarios de la red social. La conversación, según ha confirmado eldiario.es, se produjo el miércoles. La hora, según figura en los pantallazos, alrededor de la una de la tarde.

Teresa Rodríguez (la secretaria general de Podemos Andalucía) acaba de tuitear, parece que por error, una conversación de Telegram con Echenique en la que le dice todo menos cosas bonitas. Ya lo ha borrado 😶👇 pic.twitter.com/5yYSy80bjI — David Fernández 🇪🇺 (@naroh) 31 de mayo de 2018

"Me acaban de decir que el documento inventado lo estás tratando de colocar tú mismo", asegura Rodríguez en el primer mensaje que se ve en el pantallazo. "Y no me lo creo. No me lo puedo creer. Te lo juro", añade.

La dirigente se refiere a un documento del que ya había hablado en otro chat privado, el que usa Podemos para los miembros del Consejo Ciudadano. En dicho mensaje, según informó Público.es, Rodríguez asegura: "Os escribo para advertiros de una información de la que tuvimos conocimiento ayer a través de un periodista que trataba de contrastar la fuente. Alguien está enviando un documento, fabricado en su totalidad, falso desde el principio hasta el final". El documento, sigue Rodríguez, "urde supuestamente un plan para romper Podemos o para romper con Podemos por mi parte y por parte de Podemos Andalucía conmigo y Kichi (por supuesto) como principales actores [el alcalde de Cádiz, José Manuel García]".

En dicho mensaje, Rodríguez asegura que "en Andalucía nos vamos a presentar como Podemos Andalucía" y alerta de que "seguro que algún medio de esos que no contrastan sus fuentes seguramente lo publicará".

En su intercambio de mensajes, Echenique asegura no "haber visto" el documento. Rodríguez responde: "No disimules. Me lo ha dicho un medio, tío. Es muy brutal. Me imaginaba a Juanma, no sé, quizá son prejuicios. Pero eres tú". Se refiere a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos.

Echenique responde a su antigua aliada y hoy rival orgánica: "A mí también me dicen cosas y no me las creo". Rodríguez zanja: "La fuente no es cuestionable".

Fuentes de la dirección de Podemos aseguran a eldiario.es: "Conocemos el documento porque está circulando por varias vías. Echenique es el encargado de cuidar Podemos, y está tratando este asunto, hablará con Teresa en el momento que corresponda, pero ahora estamos centrados en la moción de censura contra Rajoy, como toda España".