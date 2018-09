Trump promete un anuncio hoy sobre nuevos aranceles a China

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió que hoy habrá un anuncio sobre la posible imposición de 200.000 millones de dólares en aranceles a productos de China, una medida que supondría una notable escalada en la guerra comercial entre las dos potencias.

"Anunciaremos algo, y llegará mucho dinero a las arcas de Estados Unidos. Mucho dinero. Ya verán lo que hacemos justo después del cierre de los negocios (en la Bolsa) hoy. Cuando cierre el mercado", dijo Trump en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense afirmó que el anuncio sería una "noticia muy positiva" y pronosticó que las cosas "irán muy bien con China".

"Creo que quieren llegar a un acuerdo, pero desde nuestro punto de vista, tiene que ser justo, tiene que tener en cuenta a nuestros trabajadores", subrayó Trump.

"Tengo un gran respeto por China, pero el año pasado perdimos 375.000 millones de dólares en déficits, y tuvimos, en mi opinión, mucho más de 500.000 millones de dólares en efectivo, y eso no incluye todo. No podemos hacer eso, no podemos hacerlo más", indicó.

Trump se pronunció así poco después de que su principal asesor económico, Larry Kudlow, insinuara en Nueva York que el presidente tiene previsto aplicar esos nuevos aranceles del 10 % y por valor de 200.000 millones de dólares a una serie de productos importados de China.

El presidente "no ha quedado satisfecho con las conversaciones sobre China", admitió Kudlow.

China ha amenazado con tomar "las contramedidas necesarias" si Estados Unidos impone finalmente esa nueva tanda de aranceles a productos chinos, que se sumarían a otros por valor de 50.000 millones que Washington ya ha impuesto desde julio pasado.

A comienzos de este mes, Trump amenazó con imponer otros 267.000 millones de dólares más aparte de los 200.000 millones que podrían anunciarse hoy, una medida que, de llevarse a cabo, cubriría con creces el valor total de los bienes chinos importados por Estados Unidos, según datos oficiales de Washington.