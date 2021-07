Baldoví: hubiera votado a favor de declarar a Abascal persona non grata

Madrid, 27 jul (EFE).- El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha dicho que él hubiera votado a favor de declarar persona non grata al líder de Vox, Santiago Abascal, como hizo el pasado viernes la Asamblea de Ceuta al abstenerse los diputados del PP, partido al que ha felicitado por ello.

En declaraciones en el Congreso, se ha referido a "esta serpiente de verano" y ha agregado que Vox es un partido "que sistemáticamente ataca la convivencia, busca problemas y hace declaraciones machistas y homófobas", además de querer introducir en el debate asuntos como el aborto, que no está de actualidad.

Ha reconocido que Compromís no hubiera promovido la declaración de persona non grata, pero sí votado a favor, porque, en su opinión el líder de Vox no fue a Ceuta después de la entrada masiva de inmigrantes marroquíes "a ayudar, sino a enredar, a dar carnet de buen y mal español".

Baldoví no se cree que Vox haya roto sus relaciones con el PP, como aseguraron ayer y ha añadido que "no deja de ser un asunto de quinceañeros".

"No van a romper. Eso lo sabemos todos. Menos lobos, Caperucita", ha dicho.

Ante el período vacacional que se avecina, el diputado de Compromís le ha pedido al Gobierno y al líder del PP, Pablo Casado, que se tomen un tiempo para reflexionar.

Al Gobierno le ha sugerido, "vistas las apreturas" por las que pasan en algunas votaciones en el Congreso, "que aprovechan para reflexionar" porque no tienen mayoría absoluta" y no se puede "tratar a los aliados sin diálogo, acuerdo o consenso" y ha vaticinado que "algún día se van a equivocar".

A Casado le ha recomendado que deje de pensar que sirve para todo y de opinar sobre todos los asuntos, para no hacer "de su ignorancia un argumento", ya que muestra que "no sirve para ser presidente del Gobierno".