Feijóo contradice todos los datos y dice que hay “cientos de noches” sin producción de “energía renovable”

“Cerrar las centrales nucleares, que suponen un 20% de la producción, sin tener a cambio otro 20% instalada, es una irresponsabilidad. Y en un país como el nuestro, donde hay centenares de noches durante el año calurosas y sin viento, por lo tanto con producción de energía renovable de cero megavatios, es evidente que debemos de tener cuidado con estos saltos al vacío”. La frase la ha pronunciado este viernes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto empresarial celebrado en Murcia. Una aseveración que no se compadece con los registros públicos de producción de energía.

Sin ir más lejos, la pasada noche se produjeron decenas de miles de megavatios horas por energía eólica, como se puede ver en la web de Red Eléctrica Española. Una tendencia que se repite cada día. Hay jornadas de mayor o menor rendimiento de esta fuente, pero no hay noches de producción 0. Mucho menos, “centenares de noches” al año.

De hecho, el pasado mes de diciembre se produjo un récord y la energía eólica produjo el 84% de la demanda de ese día. Fuentes del mercado explican a este medio que en verano la producción de electricidad por la noche gracias al viento es menor, pero nunca desaparece. Así se puede observar en un gráfico que recoge la producción acumulada de energía en España en 2022, distribuida por tecnología y por hora.







La verdad es que no ha habido una sola noche sin producción de energía eólica desde el 1 de enero de 2018. En realidad, no ha habido ninguna hora, diurna ni nocturna, en la que no haya habido producción eólica. De hecho, esta fuente de electricidad cubre más demanda durante la noche.







Pero la falsedad de Feijóo es doble, porque el presidente del PP habla de “producción de energía renovable de 0 megavatios”, cuando además de la eólica, por la noche se produce tanto energía hidráulica o térmica renovable como incluso solar fotovoltaica, aunque en niveles muy bajos porque es una tecnología en desarrollo.

Algo que en el PP ya debería saber porque el predecesor de Feijóo, Pablo Casado, ya fue corregido cuando dijo en noviembre del año pasado que “de noche” no se produce electricidad gracias al sol. Ahora, el dirigente gallego ha dado un salto más allá al decir que no solo la solar, sino también la eólica y todas las renovables se paran a la caída del sol. Una frase que no se compadece con los registros.

Feijóo sigue así con la defensa cerrada que está haciendo el PP no solo de las centrales nucleares, sino de las fuentes más contaminantes, como es la térmica de carbón. Con España por primera vez en su historia consolidada como una potencia exportadora de electricidad, el líder de la oposición ha reclamado en múltiples ocasiones, también este viernes en Murcia, el poner a pleno funcionamiento todas las centrales, sin importar sus emisiones. Incluso llegó a pedir recientemente que la UE levante las normas que limitan estas emisiones. Horas después, la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, planteó justo lo contrario y pidió a los Estados miembros que utilicen para la transición verde parte del dinero que se recaudará con los impuestos especiales a las empresas energéticas.

“La energía hemos de verla desde el punto de vista de la tecnología, no de la ideología. Y cuando tu política energética se basa en planteamientos ideológicos abandonando la tecnología, estás ante un gran riesgo de afectar a la economía”, ha asegurado Feijóo en el acto en Murcia.

