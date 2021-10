El final de la convención nacional del PP, en directo

10:26 h

El Partido Popular ha modificado el programa de la penúltima jornada de la Convención Nacional, que se celebra este sábado en Valencia, para que el secretario general, Teodoro García Egea, intervenga justo antes de que lo haga la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El programa distribuido por el PP al inicio de la Convención reservaba para el 'número dos' la inauguración de la jornada junto a la presidenta de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul, y el presidente del PP de la ciudad, Vicente Mompó.

García Egea no tenía previstas más intervenciones durante la jornada. Pero finalmente ofrecerá un discurso a las 12.00 con el título "Sin partido no hay Gobierno". A esa hora, Ayuso ya estará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que alberga esta penúltima jornada de la convención. La presidenta de Madrid intervendrá junto al resto de presidentes autonómicos a las 13.00 en una mesa titulada "Los Gobiernos de la libertad". Según la organización, su intervención en este panel durará apenas cinco minutos.

Ayuso ha protagonizado en las últimas semanas un duro pulso con la dirección estatal del partido para adelantar el calendario de congresos aprobado por la Junta Directiva Nacional y hacerse ya con el control del PP de Madrid. Un pulso que ha ganado, al menos de momento, Pablo Casado.

Ayuso ha estado ausente de toda la convención y se saltó incluso el paso del evento por Madrid, donde Casado recibió el respaldo del partido, Esperanza Aguirre incluida. A ella dirigió García Egea una frase que demostró que Génova no tenía intención de ceder: "Al PP de Madrid lo destrozó la corrupción". Ayuso, que amenazó con no aparecer ni en el cierre de la convención este sábado y el domingo, finalmente recortó su viaje a EE UU y llegará esta mañana. Su esperada intervención tendrá ahora por delante otra del 'número dos' del partido que no estaba prevista.

Informan Aitor Riveiro y Laura Martínez