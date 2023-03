García Castellón envía al banquillo a López Madrid por haber contratado a Villarejo para hostigar a la doctora Pinto

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el empresario Javier López Madrid por haber contratado presuntamente al entonces comisario en activo José Manuel García Villarejo, y al socio de éste, Rafael Redondo, para hostigar a la doctora Elisa Pinto. El primero está acusado de cohecho activo, por pagar, y los dos socios, por cohecho pasivo, al haber cobrado supuestamente por el encargo.

López Madrid contra Elisa Pinto: la Policía al servicio de un poderoso empresario

La decisión del juez del caso Villarejo llega después de que la Fiscalía Anticorrupción hubiera solicitado el archivo de la pieza 24, relativa a la contratación de Villarejo y su socio por parte de López Madrid, que García Castellón rechaza. Anticorrupción había impulsado en un primer momento la pieza al entender que la contratación del funcionario en activo debía ser parte del caso Villarejo, con independencia de que dos juzgados de Madrid investigasen la situación de acoso que la doctora y López Madrid se reprochaban.

En un escrito de los fiscales, al que ha tenido acceso elDiario.es, César Rivas y Miguel Serrano argumentan que una vez realizada la investigación “no existen indicios bastantes de su comisión con la solidez y contundencia suficiente como para formular escrito de acusación”. Argumentan los fiscales que el indicio de pago, que es lo que ellos se han limitado a investigar, consiste en una anotación inconcreta en las agendas de Villarejo del 4 de septiembre de 2013 -“entrega 10 a cuenta”– y que ésta se contradice con una grabación muy posterior , de 26 de enero de 2017, en la que el comisario expresa su intención de reclamar un pago al empresario.

En una comida de Villarejo y su esposa, Gemma Alcalá, con el matrimonio formado por Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz, el policía dice: “Yo, cuando termine todo (…) hablaré con Javierito: ponme un poquito de pasta porque me has metido en un envolao y ni me has llamado para decirme disculpa (…) Le voy a meter daños y perjuicios”.

Añaden los fiscales que no hay rastro de pagos de López Madrid a Villarejo o a la empresa a través de la cual gestionaba los encargos que recibía, Cenyt. Tampoco hay rastro de otra anotación de 10 septiembre de 2013 en la que Villarejo escribió en su diario: “BIG quedaría hoy con Madrid. 211.000 euros/año”, siendo BIG el también comisario Enrique García Castaño.

La relación de López Madrid con Villarejo, García Castaño y otros mandos policiales se deberá dirimir, dice Anticorrupción, en las causas de los juzgados de Madrid. A este respecto cabe destacar que el Juzgado número 39 abrió juicio oral el pasado octubre contra Villarejo y el yerno de Villar Mir por amenazas, acoso y lesiones a la doctora Pinto. Por otra parte, el juzgado que mantenía imputada a la mujer tras una denuncia de López Madrid archivó la causa contra Pinto en noviembre pasado.

Al rechazar la pretensión de Anticorrupción, el juez García Castellón recupera lo que considera hechos acreditados indiciariamente en la pieza 24 y que para la acusación particular, que ejerce la doctora, son constitutivos de los citados delitos de cohecho. Por ello, solicita para Villarejo y López Madrid seis años de prisión, y cuatro para Rafael Redondo.

García Castellón recoge en su auto: “José Manuel Villarejo empleó medios policiales para desacreditar a María Elisa: realizó seguimientos, accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial, solicitando información sobre el estado de las pesquisas, manipulando la investigacion policial y realizando previsiones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento de la que tendría que formar parte”. El juez también recupera las grabaciones y las anotaciones citadas, así como los contactos telefónicos con Villarejo encontrados en el teléfono de López Madrid.

El auto del juez vuelve a insistir en la actuación del actual comisario del distrito Centro de Madrid, Alberto Carba, encargado de investigar a la doctora Pinto por orden de la Dirección de la Policía en tiempos de la brigada política del PP y que, recoge el magistrado, “envió varios correos electrónicos a Javier López Madrid comunicándole el estado de la investigación y recibiendo instrucciones”. Como reveló elDiario.es, el policía escribió al poderoso empresario López Madrid revelándole datos de la investigación y animándole con expresiones como “este partido lo vamos a ganar”. Carba no está imputado si bien la jueza de Madrid que archivó la causa contra Pinto en noviembre aseguró que la instrucción “pone en duda” los informes realizados por este comisario cuando participó en el caso.