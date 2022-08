El Gobierno confía en convalidar el plan de ahorro energético con la mayoría de la investidura y ultima los acuerdos

El Gobierno da por hecha la convalidación del decreto que contiene las medidas de ahorro energético en el Pleno del Congreso de los Diputados de este jueves. “Contamos con respaldo suficiente para convalidar el decreto”, ha asegurado este miércoles la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Teresa Ribera que, no obstante, ha evitado concretar cuáles son esos apoyos y ha señalado, en declaraciones a La Sexta, que previsiblemente será mañana cuando esos grupos hagan públicos sus apoyos.

Solo unos minutos antes, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, había evitado confirmar que las fuerzas del Gobierno tuvieran cerrados los apoyos para poder convalidar el decreto de ahorro, si bien en rueda de prensa ha asegurado que los socialistas están “confiados en que la mayoría de la cámara, empezando por la mayoría de la investidura”, dará luz verde al texto que incluye, además, nuevas becas para jóvenes.

López ha afirmado tener el “absoluto convencimiento” de que se convalidará el decreto. “Está en los cauces razonables para que salga. No tenemos preocupación en este momento”, ha añadido. No obstante, sí ha reconocido que este tipo de negociaciones con los grupos se suelen dar “hasta el último momento” y que, fruto de ellas, el Gobierno ha aprobado en esta legislatura más de 150 iniciativas legislativas en el Congreso con el apoyo de otros partidos.

El exlehendakari también ha tenido duras palabras contra el PP por su negativa a respaldar el texto. “Desgraciadamente, cuando hay problemas el Gobierno progresista pone encima de la mesa soluciones y cuando hay soluciones el PP pone encima de la mesa problemas”, ha remarcado. López ha recordado que las medidas contenidas en el decreto ya están “demostrando su utilidad” y ha recordado que, gracias a esas restricciones –como el límite a los aires acondicionados y calefacciones, o los horarios del alumbrado de edificios y escaparates–, en las últimas semanas, desde que entró en vigor el texto, se ha reducido el consumo energético en un 9,5%.

Patxi López: “La frivolidad es la que practica el PP”

“El Gobierno está proponiendo respuestas y el PP de nuevo dice que no”, ha lamentado el portavoz socialista, que ha recordado que las mismas medidas que el principal partido de la oposición tilda ahora como “frivolidad” fueron propuestas por el propio líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a finales de julio. “La verdadera frivolidad es la que practica el PP negándose a todo”, ha enfatizado. López ha señalado, además, que ante el contexto de la guerra en Ucrania “ahorrar energía es un imperativo ineludible”. “Si no nos llevará a recortes drásticos”, ha advertido.

También ha dicho que lo contenido en el decreto “es un compromiso europeo”. “Y el PP dice que no. La pregunta es a qué dice que sí. ¿Alguien conoce alguna propuesta del PP que permita ahorrar?”, se ha preguntado. “Este decreto es Europa, es el compromiso con los socios europeos, es la solidaridad europea y es un pequeño esfuerzo que evita males mayores. Es eficiencia porque está demostrando su utilidad, y es sentido común”, ha remachado.

Los populares, en cambio, “votan en contra de Europa, de los socios europeos y de la España que necesita solidaridad. En contra de los transportistas y de los estudiantes. Volverán a votar en contra de los españoles. Ni siquiera defienden a sus votantes”, ha lamentado.

Esta misma mañana el Gobierno se había abierto en el último momento a que el citado decreto pueda tramitarse como proyecto de ley en el Congreso, lo que da lugar a la incorporación de cambios por parte del resto de grupos políticos.

Ribera ha mostrado su total confianza en que el paquete de medidas saldrá adelante este jueves en el Parlamento, pese al rechazo anunciado del principal grupo de la oposición, el PP. “Sí, completamente”, ha respondido la vicepresidenta tercera a una pregunta al respecto en Telecinco. “Creemos que es capital que [los decretos] salgan adelante. Pensamos que merecen el apoyo de la Cámara de forma unánime”, ha sostenido.

Abiertos a tramitarlo como proyecto de ley

Para ello, la vicepresidenta tercera ha añadido que el Ejecutivo está dispuesto a tramitar el decreto urgente como proyecto de ley. “Estamos abiertos a que se introduzcan mejoras o medidas adicionales. Nuestra intenciónes es no introducir muchas más medidas obligatorias, sino más bien recomendaciones, flexibilizaciones”, ha explicado. “Si sus señorías quieren que se tramite como proyecto de ley”, ha apuntado Ribera, “estaremos muy contentos de recibir propuestas e iniciativas concretas”.

En el mismo sentido, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, también compartía en otra entrevista la posibilidad de que la norma incluyera cambios en el Parlamento. “No es que este Gobierno se abra, es que esa posibilidad existe en la tramitación parlamentaria”, ha afirmado Raquel Sánchez en La Mañana de la 1, en TVE.

“Si se da la suma de partidos políticos, no tenemos problema, pero es formular una hipótesis que tendremos que ver mañana”, ha añadido. La ministra de Transportes ha recordado que las medidas del decreto energético ya están en vigor por lo que es necesario “dar certidumbre” a la ciudadanía y “convalidar un decreto ley que es de aplicación inmediata”.

Sánchez ha recordado también que la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora Ursula von der Leyen, ha aplaudido las medidas de ahorro energético puestas en marcha en España por contribuir a los objetivos marcados para el conjunto de la Unión Europea.

Apagar las luces de navidad no está sobre la mesa

Al margen del Real Decreto y de su tramitación, el Gobierno tiene sobre la mesa la elaboración del plan de contingencia para garantizar no sólo el ahorro del gas, sino el suministro energético en un invierno donde Putin juega con la opción de cortar el gas ruso que envía a Europa.

Para ese plan, el Ejecutivo ha pedido a las comunidades autónomas que le envíen propuestas, para lo que tienen hasta el próximo 31 de agosto. En este “contexto”, ha asegurado Teresa Ribera en la citada entrevista, “el plan de contingencia es el documento más importante” porque las medidas puestas en marcha en agosto “son de urgencia” para eliminar “consumos redundante, como iluminar cuando no se necesita”. El objetivo, ha recalcado, es “preservar que la industria pueda seguir produciendo”, así como el “confort en los hogares y ayudar a socios europeos” que están en una peor situación energética, como Alemania.

En ese plan de contingencia, de momento no están las luces de Navidad. “Creo que no se ha planteado el debate de iluminación ornamental”, ha asegurado la ministra. “No soy consciente de haber recibido una propuesta al respecto. Si llega la estudiaremos”. En ese sentido, asume que “habrá alcaldes y alcaldesas” a quienes “se les ocurrirá usar menos luz, que lo propongan, pero no forma parte de las medidas estructurales de ahorro a gran escala”.