El Gobierno tutelará la Federación de Fútbol y aplaza la decisión de suspender a Pedro Rocha como presidente

El Consejo Superior de Deportes (CSD) –el órgano dependiente del gobierno que vela por el cumplimiento de la ley en las federaciones– ha anunciado, tras la reunión de su comisión directiva este jueves, que va a tutelar la Federación Española de Fútbol (RFEF) hasta que se celebren nuevas elecciones y salga de ahí una nueva directiva, a partir del mes de septiembre. Sin embargo, aplaza al día 30 de abril la decisión sobre si suspende o no a Pedro Rocha como presidente: ha sido proclamado único candidato y este viernes está prevista su designación para liderar la RFEF, aunque el presidente de Cenafe, Miguel Galán, ha anunciado un nuevo recurso que podría aplazar el nombramiento.

El CSD toma esta decisión después de que la situación en la RFEF se haya enquistado legalmente y ante la amenaza de que la prometida renovación tras la dimisión de Luis Rubiales no se produjera. Como avanzó ante el Congreso el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, la reunión de este jueves se había convocado “para tomar una decisión acorde, ya que no puede haber más extralimitación y la Federación debe alejarse de manera definitiva de comportamientos que nos avergüenzan”.

Se refería a dos problemas que enfrentaba Rocha: su imputación judicial en los casos de corrupción que se investigan en la época de Luis Rubiales –de quien él fue persona de confianza y vicepresidente– y la apertura de expediente a Rocha y toda su gestora por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por falta “muy grave”, al entender que se extralimitaron en sus funciones mientras estuvieron temporalmente al frente de la Federación.

Esta decisión del TAD permitía a la comisión directiva del CSD suspender a Rocha. Sin embargo, Rodríguez Uribes ha decidido aplazar al día 30 de abril la votación de la suspensión.

La comisión de tutela, según un comunicado del CSD, se dedicará a la “supervisión, normalización y representación y tutelará durante los próximos meses el funcionamiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en respuesta a la crisis de la entidad federativa y en defensa del interés general de España. El Gobierno de España ha adoptado esta decisión para corregir la grave situación que atraviesa la RFEF y para que la entidad pueda iniciar una etapa de regeneración bajo un clima de estabilidad e institucionalidad”. La compondrán “personas independientes de reconocido prestigio”. La duda ahora es el encaje legal, cómo funcionará esa comisión y si Rocha está dispuesto a aceptarla y hasta qué punto.

Además de estos frentes jurídicos, la desconfianza sobre el actual equipo de la Federación dirigido por Rocha y la posibilidad de que se perpetuara con su futura presidencia creció después de que los agentes de la UCO, la sección de corrupción de la Guardia Civil, entraran en la sede de la RFEF a llevarse mails y discos duros. ¿El motivo? Que no se estaba colaborando con la justicia y desde la Federación no se estaba aportando la documentación que estaba solicitando la magistrada que investiga los casos de corrupción. Es entonces cuando comenzaron las conversaciones entre el CSD y la FIFA para buscar una salida que, de momento se ha encontrado en una supervisión externa, a la espera de la reacción del RFEF y de la decisión sobre la suspensión o no de Rocha.