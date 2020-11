Iñarritu (EH Bildu), a un diputado de Vox, padre de un guardia civil asesinado por ETA: "Condené ese terrible asesinato y tiene mi solidaridad profunda"

El diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha querido este lunes aprovechar su intervención en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para recordar su "condena" y expresar su "solidaridad" al diputado de Vox Antonio Salvá, padre de Diego Salvá, un guardia civil asesinado por ETA en 2009 que, junto a su compañero, Carlos Sáenz de Tejada, fueron las últimas víctimas mortales de la banda terrorista en un atentado con bomba, el que tuvo lugar en el cuartel de Palmanova, en Mallorca.

La comisión debatía una proposición no de ley del PP que pedía el esclarecimiento de la muerte de un ciudadano español, Diego Bello Lafuente, en la isla filipina de Siargao, cuando Iñarritu ha querido hacer mención expresa a Salvá, que previamente había criticado a EH Bildu por su postura ante la violencia de ETA.

"Yo cuando ocurrió ese terrible asesinato, esa injusticia, que el señor Salvá sufrió en su familia y que nunca tenía que haber sufrido, expresé mi condena, mi rechazo con mi partido, y aquello que sostuve hace once años lo sigo sosteniendo igual igual", ha comenzado el diputado independentista, que proviene de Aralar, una de las formaciones integradas en EH Bildu.

"Toda víctima de cualquier violencia merece todo mi respeto, solidaridad y pésame. Y usted, señor Salvà, independientemente de lo que yo piense de su formación, que seguramente sea lo mismo que usted piensa de la mía, tiene mi respeto como persona, pero como víctima tiene también mi solidaridad personal y profunda", ha añadido Iñarritu.

También ha querido hacer mención el parlamentario de EH Bildu al exministro socialista Ernest Lluch, de cuyo asesinato por parte de ETA se cumplieron el sábado 20 años. "Fue una persona que conocí, un ejemplo en el diálogo en la política y también quiero transmitir esa solidaridad a su familia", ha recalcado Iñarritu, que ha recordado que la comisión se estaba celebrando precisamente en la sala del Congreso que lleva el nombre de Lluch.

"Y también hace 31 años que fue asesinado Josu Muguruza, un compañero nuestro, el único diputado asesinado en activo en esta Cámara que no tiene salas, no tiene placas y me merece también mi solidaridad y mi recuerdo. Agur eta ohore guztiei (Un adiós con honor para todos)", ha concluido.