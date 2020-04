Los menores de 14 años podrán acompañar a un adulto a actividades permitidas como la compra

Los menores hasta los 14 años podrán acompañar a un adulto a las actividades permitidas para los adultos, entre ellas a hacer la compra. Esa será la flexibilización del decreto de alarma que entrará en vigor a partir del 27 de abril y que supone un "alivio" en el confinamiento de los niños, tal y como anunció Pedro Sánchez el viernes. Además, la prórroga aprobada por el Consejo de Ministros, que tendrá que autorizar el Congreso este miércoles, habilita al Ministerio de Sanidad para tomar medidas de "desescalada" en función de los territorios.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado que los menores hasta los 14 años podrán acompañar a un adulto en los desplazamientos que están permitidos en el decreto del estado de alarma, entre los que ha citado ir al "supermercado, farmacias o entidades financieras". Montero ha señalado que el objetivo es que la "salida sea controlada". Hasta ahora los desplazamientos se podían hacer de forma individual exclusivamente salvo que se acompañara a "personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada". En el caso de los niños, por ejemplo, el Gobierno siempre ha sostenido que podían acompañar a sus progenitores en caso de que no pudieran quedarse solos en sus respectivos domicilios.

La figura del acompañante no está predefinida. No tendrán por qué ser necesariamente los padres sino que podrán ser cuidadores o las personas con las que los menores convivan normalmente. "Se trata de no romper la cadena de transmisión. Si hay una persona que convive con el menor no hay problema a que se extienda. Si hay una persona que no convive con el menor hay que evitarlo", ha expresado la portavoz.

"Los niños podrán salir acompañados para desarrollar las actividades que ya se permitía. Se trata de preservar que la salida de su domicilio estén tasadas", ha respondido Montero a la pregunta de si los menores no podrán salir exclusivamente para dar un paseo. No habrá condicionamiento respecto al tiempo: "No está tasado. No hay nadie con un cronómetro midiendo cuánto tiempo se tarda en ir a comprar la prensa".

En el caso de los menores de los 14 a los 18 años, Montero ha asegurado que ya pueden hacer actividades permitidas, como ir al supermercado o a comprar la prensa: "Lo vienen haciendo y lo van a poder seguir haciendo sin ningún problema". Lo mismo ha dicho en el caso de las personas mayores ante la reclamación de medidas específicas para ellos, aunque Montero ha recordado que son población de riesgo: "Las personas mayores pueden salir de sus domicilios desarrollar actividades que son concretas. Es necesario recordar que las personas mayores más vulnerables y frágiles a esta enfermedad hemos recomendado siempre que reduzcan en la medida de lo posible los contagios efectivos".

Las condiciones se establecerán a lo largo de la semana

No obstante, Montero ha abierto la puerta a que se establezcan otras condiciones en los próximos días. "El Ministerio de Sanidad y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que es la responsable de la protección a la infancia, va a elaborar una guía, órdenes e instrucciones que permitan saber el alcance y poder responder a estas cuestiones", ha contestado a la pregunta de si los niños podrán salir a la calle para dar paseos sin que se tenga que demostrar que van a un fin específico como la compra.

Respecto a la posibilidad de que los niños vayan en patinetes o bicicletas, la portavoz ha asegurado que "no está aconsejado", pero también ha admitido que no es lo mismo un pequeño de "un año" que un menor "de trece": "Hay algo que no puede ser sustituido que es el sentido común. Todo lo que haga que el padre o la madre pueda perder el control del niño tendrá que ser limitado".

Montero no ha aclarado si los menores tendrán que llevar mascarillas como protección para evitar contagios y ha reconocido que puede ser "complicado" que las lleven puestas con las medidas de seguridad oportunas. En todo caso, ha reiterado que serán los departamentos de Sanidad y de Protección de la Infancia los que desgranarán los requisitos: "A lo largo de los próximos días van a editar un material intuitivo para que padres, madres o tutores puedan saber el alcance del alivio que se está haciendo del confinamiento de los niños".

Pedro Sánchez anunció este sábado que se permitiría la salida "controlada" de los menores en esta nueva prórroga del confinamiento y dejó claro que aún no se había comenzado la fase de desescalada. El presidente señaló entonces que la referencia sería la ley de salud pública que establece la infancia hasta los doce años de edad. El domingo se comprometió a estudiar una ampliación en la reunión con los presidentes autonómicos. Algunos, entre ellos el extremeño Guillermo Fernández Vara, reclamaron que la edad de referencia fueran los 14 años.

La otra novedad que incluye la solicitud de prórroga del estado de alarma es la habilitación al Ministerio de Sanidad para que pueda "ampliar o restringir territorialmente los desplazamientos". "Se permite un proceso de desescalada que puede ser distinto en función de la evolución de la epidemia en cada territorio", ha explicado Montero, que ha señalado que el departamento que dirige Salvador Illa establecerá "guías" para los desplazamientos en los distintos territorios a partir de "un sistema de marcadores" que permitirán "ampliar o retroceder" las decisiones en función de los resultados.