La ministra de Igualdad, sobre el feminismo: "No me gusta que me pongan esta etiqueta"

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado este miércoles que no le gustan las etiquetas, como la del feminismo, y que prefiere definirse como "una mujer que defiende la igualdad real y efectiva los 365 días del año".

"No me gusta que me pongan esta etiqueta", ha señalado la ministra de Igualdad en una entrevista en la Cadena SER preguntada sobre si consideraba una mujer feminista. Montserrat ha destacado que no le gustan las etiquetas porque representan "un estereotipo" y, por tanto, prefiere definirse como una mujer "que lucha por la igualdad real y efectiva".

"No me gustan las etiquetas porque yo vengo de una tierra, que es la catalana, que me han etiquetado toda la vida por ser diferente. A mí las etiquetas no me gustan, ni las generalizaciones, porque a veces las etiquetas y las generalizaciones -bajo mi concepto- lo que hacen es crear un estereotipo. A mí me etiquetan en Catalunya que por sentirme catalana y española soy anticatalana o que soy súbdita y no soy catalana. Por tanto, las etiquetas no me gustan", ha explicado Montserrat.

La ministra ha apuntado que el Gobierno del Partido Popular defiende "una sociedad femenina y de roles compartidos" para conseguir esa igualdad "real y efectiva" entre hombres y mujeres. "La lucha por la igualdad es una lucha de todos", ha señalado Montserrat, que ha asegurado que eso es lo que defiende "cada día" el Gobierno.

Para alcanzar esa "igualdad real", la ministra ha defendido los programas de empleo del Gobierno para "acabar con la brecha salarial" y para derribar las barreras visibles e invisibles en la mente de los españoles. "Como Gobierno del PP defendemos la igualdad de oportunidades y condenamos la violencia de género".

Dolors Montserrat ha defendido que no es necesario que la igualdad se convierta en un ministerio independiente dentro del Gobierno, separado del de Sanidad y Servicios Sociales, porque "lo importante" es seguir luchando "por la igualdad", independientemente de si es un ministerio independiente o no. "El 8 de marzo es un día significativo e importantísimo para todos", ha asegurado.

Preguntada sobre las declaraciones de algunos cargos de su partido que han descalificado la huelga feminista del 8M y ha reclamado una "huelga a la japonesa", la ministra ha señalado que algunas de estas declaraciones le parecen "desafortunadas", pero ha matizado que respeta "la opinión de todos".

La ministra ha asegurado que este jueves 8 de marzo trabajará "como siempre" y que no lo hará "a la japonesa". "Por ir a la huelga o no ir a la huelga no quiere decir que tú defiendes más o menos la igualdad y, por tanto, defendemos con la misma intensidad la libertad que la igualdad", ha asegurados sobre la participación del Gobierno en la huelga feminista.