Moncloa corrige a Escrivá por su propuesta de centralizar impuestos y arremete contra el PP por “regalarle uno a los ricos”

Moncloa corrige al ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, que ha planteado este martes en una entrevista en Onda Cero una centralización de impuestos para evitar la competencia entre comunidades autónomas después de que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, haya reabierto el debate al plantear la eliminación del impuesto de Patrimonio que afectará a un 0,2% de los ciudadanos de esa comunidad con más de 700.000 euros. “El propio ministro ha dicho que se trataba de una opinión personal”, ha aseverado la portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que ha aprovechado para arremeter contra el PP por pretender beneficiar a los “privilegiados”. “Va a dejar de recaudar millones de euros por regalar este impuesto a los más ricos, a los que tienen mayor patrimonio, y eso se traduce en menos recursos para las comunidades autónomas y no están para forrarse como diría [Alberto Núñez] Feijóo”, ha expresado en referencia a las palabras del líder de la oposición que dijo que Sánchez se estaba forrando por el aumento de recaudación por la subida de los precios.

El Gobierno rechaza, por tanto, una recentralización de los impuestos que recaudan las comunidades. Lo que sí había planteado es una armonización fiscal estableciendo tipos mínimos de imposición para evitar que las autonomías compitan de una forma desleal, que es lo que hasta ahora habían denunciado casi todos los presidentes de la Comunidad de Madrid por la bonificación del Impuesto de Patrimonio. No obstante, poco se conoce de esa propuesta genérica que Moncloa enmarca en la reforma del sistema de financiación autonómica, que tampoco tiene grandes avances, a pesar de que el compromiso del PSOE era renovarlo esta legislatura. “El trabajo del Gobierno es abordar cualquier avance en fiscalidad siempre de la mano del modelo de financiación. La fiscalidad está de la mano del modelo de financiación. No tenemos una maquinita para hacer dinero para pagar maestros, maquinaria sanitaria, el sistema de dependencia... [ha explicado Rodríguez]. Esa máquina se llama fiscalidad”.

En Moncloa están convencidos, no obstante, de que el debate sobre la fiscalidad les beneficia porque la “conciencia” de los ciudadanos sobre los impuestos no casa con el “individualismo”. Y también que les empuja en su discurso de gobernar “para la mayoría” frente a un PP que sitúan del lado de las élites. “Cuando se producen rebajas fiscales, suenan muy bien; pero yo les plantearía a los ciudadanos: ¿Qué le parece esto de que eliminen el impuesto al patrimonio? ¿Está incorporado entre los seleccionados para hacerle este regalo fiscal? La mayoría de los que nos está viendo, no. No están. Ese grupo de elegidos son unos pocos que tienen patrimonios superiores a un millón de euros. Serían muy pocos los que pudieran levantar la mano y decir ”yo sí estoy“, ha planteado Rodríguez. ”Un 99% nos diría no, no estoy elegido porque no tengo un gran patrimonio“. A pesar de que a nivel estatal fue una tasa que eliminó José Luis Rodríguez Zapatero, en el actual Gobierno rechazan su bonificación a nivel autonómico y fuentes gubernamentales zanjan: ”Está claro como se está haciendo a nivel autonómico una competición de dumping fiscal“.

Moncloa se reafirma frente a Feijóo: “Es insolvencia o mala fe”

Rodríguez había defendido la gestión del Gobierno frente a quienes anuncian a “bombo y platillo” bajadas de impuestos en la propia intervención inicial de la rueda de prensa en la que también ha sacado pecho de la actuación del Ejecutivo cuando le han preguntado por las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por los aliados de la coalición y por la estrategia de Moncloa frente a Feijóo. “Me gusta que se valore al Gobierno en términos de rentabilidad social. Creo que podemos hacer un balance positivo del mismo”, ha aseverado Rodríguez antes de insistir en la misma frase que reiteró Sánchez en el debate del Senado y que censuró Page: “Creo que o se trata de insolvencia o de mala fe y trato de pensar que es lo primero porque lo segundo tiene mal arreglo”.

La portavoz ha señalado que el Gobierno está centrado en “lo urgente y lo importante”. “Lamentamos no sentirnos acompañados por el principal partido de la oposición”, ha aseverado en la misma línea utilizada un rato antes por el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que sin que siquiera le hubieran preguntado los periodistas ha respondido a su compañero de filas sin citarle expresamente pero aludiendo a las “amistades peligrosas” de Sánchez. “A un Gobierno se le castiga por no gobernar, no por asumir su responsabilidad y dar respuestas a los problemas de los ciudadanos que es lo que está haciendo este Gobierno”, ha afirmado López antes de argumentar que han pactado con Bildu cuestiones como la subida de las pensiones o el Ingreso Mínimo Vital por el rechazo del PP.

En el PSOE no ocultan su malestar con Page, que dinamitó la imagen de unidad que apenas 48 horas antes habían escenificado Sánchez y los barones y cuestionó la estrategia de la cúpula socialista al asegurar que Feijóo “no es insolvente”. En Moncloa tratan de pasar página de la polémica y dicen que seguirán con la misma estrategia que aseguran que les está dando buenos resultados en las encuestas desde hace semanas al haber conseguido frenar el 'efecto Feijóo'.