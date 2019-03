Las mujeres izan la bandera contra la corrupción del régimen en Argelia

Flores, banderas, autorretratos, pancartas con reivindicaciones feministas mezcladas con anhelos de libertad política, un ambiente festivo y familiar y una consigna recurrente: "fuera la mafia que nos gobierna y nos roba" fueron las notas más destacadas de las protestas que este viernes, 8 de marzo, el tercero consecutivo se llevaron a cabo en Argelia contra el régimen del presidente Abdelaziz Buteflika.

En concreto, con motivo del Día de la Mujer, las protestas las protagonizaron decenas de miles de mujeres que desbordaron la calles de Argel en una movilización con un marcado tinte feminista y nacionalista.

"Esto no tiene nada que ver con el presidente ya. Estamos hartos de este régimen corrupto que nos ha empujado a la pobreza. ¿Por qué unos pocos son ricos y los demás tenemos que sufrir?", se preguntaba Lamia A.B, un ama de casa que tomó el transporte público a primera hora de la mañana para llegar al centro desde los barrios de la periferia de Argel.

"Creen que pueden engañarnos. Que nos creemos que el presidente puede escribir cartas. Son ellos, 'le Pouvoir', el que maneja todo y el que maniobra para mantener sus privilegios. No lo vamos a permitir", explicó a Efe en la céntrica plaza de Audin.

A su lado, un grupo de chicas mucho más jóvenes, todas ellas en la veintena, unas tocadas con hiyab coloridos y otras con el cabello al viento bajo la plomiza mañana argelina, gritaban con entusiasmo "no al quinto mandato, poder asesino".

"Hoy es un día para la dignidad. Para la dignidad de la mujer argelina, que está sometida, y para la dignidad del pueblo, al que un Ejército corrupto le ha robado el poder. El poder volverá al pueblo", insistía una anciana que había bajado al centro desde los barrios altos de la capital con su nieta y su hija.

Las protestas contra la posibilidad de que Buteflika, de 82 años y gravemente enfermo, optara a un quinto mandato consecutivo arrancaron meses atrás en los estadios de fútbol de mano de los grupos ultras, y fueron reprimidas por la Policía.

El pasado 22 de febrero, una vez que se confirmó que el círculo de poder que rodea al mandatario presentaría su candidatura en las elecciones presidenciales del próximo 18 de abril, saltaron a las calles de la capital en la mayor manifestación que se produjo en Argel en los últimos diez años.

Apenas 24 horas después se conocía que Buteflika, en el poder desde 1999, había sido trasladado a Suiza e ingresado en un hospital para lo que el régimen define como "chequeos médicos rutinarios".

Los viajes de Buteflika a Francia y Suiza por razones médicas son habituales desde que en 2005 fue intervenido oficialmente de una "úlcera de estómago sangrante" y recurrentes desde que en 2013 sufrió un "derrame cerebral agudo" que mermó sus facultades físicas.

Desde entonces no habla en público, solo aparece en contadas ocasiones en la televisión estatal -sentado en un silla de ruedas- y no viaja al extranjero, excepto para los tratamientos médicos en Europa.

En los dos últimos años, su condición se ha deteriorado hasta el punto de que ha tenido que cancelar reuniones ya apalabradas con líderes mundiales como la canciller alemana, Angela Merkel, o el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman.

En la actualidad, se desconoce cuál es el verdadero estado de salud del presidente argelino, aunque según medios suizos sería "muy crítico".

La incertidumbre cada vez mayor ha hecho que las protestas hayan mutado en las últimas semanas, de un movimiento de jóvenes contra el quinto mandato a un clamor popular en todo el país contra el régimen desde distintas esferas.

Incluidas viejas glorias de los tiempos heroicos de la guerra de la independencia (1956-1962), como Drifa Ben Mhidi hermana de los combatientes Larbi y Tahar Ben Mhidi, quien hoy, a sus 79 años, gritó con voz contundente "no a la reelección".

"No a un quinto mandato, estamos con los jóvenes y el desarrollo del país, es honor para nosotros salir hoy con nuestros hijos", dijo a Efe la "muhayida" (combatiente), acompañada por una multitud en la céntrica avenida Pasteur.

A su lado, una gran pancarta lucía uno de los lemas más coreados de los manifestantes: "one, two, three, viva L'Algérie", una frase trilingüe con la que se los manifestantes quieren marcar que están orgullosos de su país, pero hastiados de su régimen.

Por Javier Martín