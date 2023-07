Política en directo

08:02 h

Este martes es el primer día 'a ciegas'. No hay encuestas para conocer el avance de los candidatos y no se volverán a tener hasta las 20 horas del domingo, cuando cierren los colegios electorales en la península. Al menos oficialmente. Así que de nuestra agenda hoy eliminamos seguir los sondeos. Pero eso no hace que se aligere el plan del día. Estas son solo algunas de las citas que tenemos marcadas y que seguiremos en elDiario.es:

Sánchez acude a Bruselas para la reunión de CELAC. Por la noche, volverá a la campaña para ir a Donosti.

Yolanda Díaz será entrevistada por la radio y la televisión pública.

Feijóo estará en Espejo Público, en Antena 3, y posteriormente acudirá a Palma para un mitin con Marga Prohens.

Consejo de Ministros, el último antes de las elecciones y sin que el Gobierno esté en funciones.

Todo esto y más lo iremos contando en el minuto a minuto. No pierdas este enlace para poder seguir toda la jornada.