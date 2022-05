Última hora sobre la actualidad política

10:23 h

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado este lunes que la “corrupción no es una cuestión del pasado” cuando gobierna la derecha, en reacción a los audios publicados por El País de conversaciones entre la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el excomisario José Manuel Villarejo para intentar que Luis Bárcenas no desvelara la contabilidad en b del partido conservador.

“Uno de los elementos de la moción de censura para sacar a Mariano Rajoy de La Moncloa tenía que ver con la corrupción como forma de gobierno y ese es un elemento central del debate político ahora, porque no es una cuestión del pasado”, ha dicho Montero en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha recordado las supuestas irregularidades en contratos de mascarillas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el caso de los comisionistas en el Ayuntamiento de Madrid.

Montero ha reaccionado así a los audios que publica este lunes el diario El País, con conversaciones entre Cospedal y Villarejo que revelan cómo ambos se esforzaban por tratar de frenar a Bárcenas para evitar que desvelase la existencia de una caja b dentro del partido. En esos audios, se escucha, por ejemplo, como la exdirigente popular le dice al excomisario: “La libretita [de Bárcenas] sería mejor poderlo parar”.

“Lo que implican los gobiernos de la derecha y la extrema derecha supone una involución democrática (...). La corrupción como forma de gobierno es utilizar el dinero de todos para beneficio de tus amigos en lugar de para mejorar la vida de la gente”, ha zanjado Montero.