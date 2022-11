Última hora sobre la actualidad política, en directo

09:58 h

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presumido este lunes de las encuestas publicadas por diferentes medios a lo largo del fin de semana y que sitúan a su partido en cabeza, pero muy lejos de poder gobernar en solitario. De hecho, todos los sondeos coinciden en que la derecha solo podrá llegar a la Moncloa de la mano de la ultraderecha de Vox.

Feijóo ha presentado esta mañana en un desayuno informativo al candidato del PP a la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. “No había forma mejor para empezar una semana que este acto”, ha dicho, para presumir de una supuesta “unidad” dentro del partido pese a la ya habitual ausencia de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al propio pasado reciente del partido, cuando hace apenas medio año se obligó a dejar el cargo a Pablo Casado.

El líder del PP ha añadido: “Viendo los resultados de las encuestas serias que se han publicado este fin de semana, incluido hoy, no está mal para empezar la semana. Acreditan algo muy importante, que hace mucho tiempo que el señor Sánchez no gana una encuesta que no la firme un militante del PSOE”.

Este mismo lunes la empresa Gad3 publica un sondeo que le otorga 141 escaños al PP, a 35 de la mayoría absoluta. Para llegar a ella necesitaría obligatoriamente que pactar con Vox.

Informa Aitor Riveiro.